Авторитарни държави окупираха подиума на Световното по щанги, атакуваха и световен рекорд

Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо започна с категорична доминация на азиатските състезатели. Представителите на Китай и Северна Корея спечелиха двете титли в двубоя през първия състезателен ден, като окупираха всички места на почетната стълбичка при мъжете в категория до 60 килограма. Надпреварата предложи и неуспешен опит за световен рекорд, докато българското участие започна разочароващо за Ангел Русев и Дениз Данев.

Китайски триумф и два медала за Северна Корея при мъжете

Представителят на домакините Янг Янг стана световен шампион в категория до 60 килограма с двубой от 304 кг. Китаецът изхвърли 136 кг и изтласка 168 кг, с което остави зад себе си двама състезатели от Северна Корея. Сребърното отличие спечели Панг Ун Чол с 300 кг (130+170), а бронзът отиде при сънародника му Пак Ин Сонг, който също завърши с двубой от 300 кг (129+171).

Любопитното е, че бронзовият медалист постигна най-силния резултат в изтласкването – 171 кг, което му донесе малката световна титла в движението. Янг Янг пък беше най-добър в изхвърлянето. Китаецът повтори резултата си от Азиатските игри през септември, когато също триумфира с двубой от 304 кг.

Още: Пълна ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2026

Трета поредна световна титла и атака на рекорд при жените

В категория до 49 килограма при жените севернокорейката Ри Сон Гъм спечели третата си поредна световна титла. 29-годишната състезателка завърши с двубой от 211 кг, след като изхвърли 92 кг и изтласка 119 кг. Тя направи и опит да подобри световния рекорд в изтласкването със 122 кг, но не успя да се справи с тежестта.

Още: Огромни изненади в категорията на Карлос Насар на Световното първенство в Китай

Среброто остана за домакините благодарение на Чжао Цзинхун, която записа 207 кг (91+116). Бронзовият медал спечели Хуан И-Чен от Тайван със 186 кг (82+104). Ри Сон Гъм има 12 световни рекорда в кариерата си през последните три години в категориите до 48 и 49 килограма. След шампионата тя планира да премине в категория до 53 кг с цел участие на Олимпийските игри.

Кошмарен старт за България

За съжаление, българските представители в категория до 60 килограма не успяха да запишат резултат в двубоя. Какво се случи с Ангел Русев и Дениз Данев на Световното, четете в линка.