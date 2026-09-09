Един ден, много роли: три смартфона за новия сезон

С края на лятото служебният календар отново се запълва, учениците се връщат в клас, студентите започват да мислят за новия семестър, а свободното време остава за всички останали ангажименти.

В такъв момент смартфонът е едно от малкото устройства, които преминават през целия ден заедно с нас. Сутрин показва маршрута до офиса, след това през него минават имейли и разговори, в университета може да замести бележника, а вечер се превръща в камера, навигация или екран за забавление. Именно затова изборът на нов модел все по-често не се свежда само до това кой има най-добра камера или най-голям дисплей, а кой най-добре пасва на начина, по който живеем.

През септември А1 предлага избрани смартфони на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited, сред които Samsung Galaxy S26 Ultra, OPPO Find X9 Ultra и Xiaomi 17T. Към всеки от трите модела има и преносима батерия ttec ReCharger 10 000 mAh – за дните, които започват рано и приключват късно.

За човек, който управлява деня си през телефона: Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra е моделът за онези, за които смартфонът отдавна не е просто средство за комуникация. Големият 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей е удобен при работа с документи, четене, редактиране или отмятане на няколко задачи едновременно, а S Pen остава едно от характерните предимства на Ultra серията – за бързи записки, идеи и корекции директно върху екрана.

Особено интересни са AI функциите. Galaxy AI може да подпомага търсенето на информация, организацията на съдържание и ежедневни задачи, без потребителят да трябва постоянно да превключва между приложения. За хората, които работят в движение, практичен детайл е и Privacy Display, създаден да ограничава видимостта на чувствителна информация отстрани – полезно в градски транспорт, самолет или споделено работно пространство.

Камерата също е една от силните страни на модела. 200 MP основен сензор, 50 MP ултраширокоъгълна камера и 50 MP телефото камера с 5х оптично приближение покриват почти всички ежедневни сценарии – от снимка на документ и бърз портрет до концерт или пътуване.

А за натоварените дни Galaxy S26 Ultra разполага с 5000 mAh батерия, до 60 W зареждане и IP68 защита, така че е подготвен и за по-непредвидимата част от ежедневието.

За човек, който вижда есента през камерата: OPPO Find X9 Ultra

Докато при Samsung акцентът е върху продуктивността, при OPPO Find X9 Ultra е фотографията.

Камерите му са разработени съвместно с Hasselblad, като системата включва 200 MP основна камера с голям 1/1,12-инчов сензор, 200 MP телефото камера с 3х оптично увеличение и 50 MP телефото обектив с 10х оптично увеличение. Това дава сериозна свобода при снимане на хора, архитектура и детайли от разстояние, а 50 MP ултраширокоъгълната камера поема пейзажите и груповите кадри.

Точно през есента подобна камера може да е особено интересна – сезонът идва с по-мека светлина, повече събития на закрито и неизбежните уикенди извън града. Големият сензор и силното телефото позволяват телефонът да се използва в ситуации, в които допреди няколко години бихме посегнали към фотоапарат.

Find X9 Ultra предлага и 8K видео заснемане, а физическият бутон Master Shutter допринася за усещането за по-сериозен фотографски инструмент.

Не е пренебрегнат и другият голям проблем на активното ежедневие – батерията. Тук капацитетът е внушителните 7050 mAh, а поддръжката на 100 W кабелно и 50 W безжично зареждане означава по-малко време около контакта.

Полезни са и AI възможностите като транскрипция и структуриране на записи – удобни както след служебна среща, така и след дълга университетска лекция.

За човек, който иска всичко да е малко по-балансирано: Xiaomi 17T

Не всеки има нужда от телефон, който се стреми да бъде най-добрият в една конкретна категория. За много хора по-важно е устройството да се справя добре с всичко – работа, камера, социални мрежи, видео, навигация и дълъг ден далеч от зарядното.

Точно тук идва Xiaomi 17T. Системата от камери е с Leica оптика, като един от най-полезните елементи е 5х перископната телефото камера. Тя позволява да се снима от по-голямо разстояние без типичната загуба на качество при дигиталното приближение – полезно за сцена, спорт, пътуване или просто за кадър, до който няма как да се доближите.

Основната камера е 50 MP с Leica Summilux оптика, а 12 MP ултраширокоъгълната камера върши страхотна работа за пейзажи и групови снимки.

Батерията е 6500 mAh батерията с 67 W HyperCharge – чудесно предимство за студент или човек, който прекарва голяма част от деня навън.

6,59-инчовият дисплей с честота до 120 Hz е достатъчно голям, за да се наслаждавате на всякакъв тип съдържание, но запазва по-компактно усещане спрямо най-големите Ultra модели. Xiaomi 17T разполага още с IP68 защита, процесор MediaTek Dimensity 8500-Ultra и AI инструменти за писане, превод, търсене и обработка на съдържание.

Септември така или иначе идва с достатъчно нови задачи и разходи. В този контекст възможността трите смартфона да бъдат взети от А1 на лизинг за 24 месеца с 0% лихва с план Unlimited позволява покупката да се разпредели във времето, а включената батерия ttec ReCharger 10 000 mAh е логично допълнение към тези устройства, създадени да прекарат целия ден в движение.

Защото началото на есента може и да връща графиците, алармите и пълния календар, но поне технологиите вече са достатъчно усъвършенствани, за да ги следват.