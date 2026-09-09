Не се разделяме с никого: БНТ за свалянето от ефир на Георги Ангелов

Българската национална телевизия (БНТ) отговори косвено на масовото учудване от новината, че дългогодишният водещ на предаването "История.БГ" Георги Ангелов е бил уведомен, че вече няма да води предаването. Припомняме, че по-рано днес Ангелов сам обяви това в своя Facebook профил, като уточни, че и другото му предаване - "До Европа и напред", също е свалено от програмата.

Снимка: БГНЕС

Според позицията на БНТ, публикувана в официалния сайт на телевизията, от новия телевизионен сезон всяко предаване трябва да има постоянен водещ, като така ще се изгражда идентичност и разпознаваемост на предаването. Както знаем, в "История.БГ" на ротационен принцип за водещи се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев. От БНТ казват, че само Захариев е представил концепция за надграждане на "познатия формат със специални изнесени издания по повод значими национални годишнини, разкази за родовата памет от наследници на значими за българската история родове, както и специални репортажи от важни за историята на България места из цялата страна". "На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен", казват от Българската национална телевизия. В текста се посочва, че БНТ не се разделя с "нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти".

Промените в програмата на телевизията идват, след като е направен анализ на начина, по който зрителите възприемат предаванията в БНТ, както и анализ на всички предавания и програмни намерения. Нововъведенията идват съобразно стратегията, концепцията и визията на директора на дирекция "Програмно съдържание", социологическо изследване и комплексен анализ. От телевизията казва още, че е в ход процес по обновяване на всички предавания с цел по-голяма гледаемост, както и поетапно стартиране на нови предавания.