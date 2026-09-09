Конкуренция за Цолов по пътя към Формула 1? Синът на Кими Райконен влиза в Red Bull

В Red Bull Junior Team вече има още едно фамилно име, което няма нужда от представяне. Синът на световния шампион във Формула 1 за 2007 година Кими Райконен – 11-годишният Робин, се присъединява към програмата за развитие на млади пилоти на австрийския гигант от 2027 година. Новината има любопитна връзка и с България, тъй като по същия път към Формула 1 в момента върви Никола Цолов - лидерът във Формула 2 и един от най-важните млади пилоти в системата на Red Bull.

Наследникът на "Ледения"

Робин Райконен, познат в картинга с прякора "Ace", кара от ранна възраст и вече има успехи в национални и международни състезания, включително Rotax и WSK. Според Red Bull младият финландец е показал впечатляваща скорост, състезателен усет и естествен талант за своята възраст. Самият тим обаче подчертава, че няма да поставя излишен натиск върху него и ще развива кариерата му постепенно.

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Фамилията му естествено носи огромна тежест. Кими Райконен прекара 19 сезона във Формула 1 между 2001 и 2021 година, като записа 21 победи и 103 подиума. Най-големият му успех дойде през 2007-а, когато спечели световната титла с Ferrari. Той остава и последният световен шампион на Скудерията при пилотите.

Синът на Райконен става част от програмата на Red Bull, в която участва и Цолов

Любопитното е, че Робин се присъединява към програма, в която в момента водещата фигура е именно Никола Цолов. Българинът прави впечатляващ сезон във Формула 2 и към момента оглавява генералното класиране с 177 точки. Само преди дни той направи и първия си тест с болид от Формула 1 на "Имола", като измина цели 690 километра с Racing Bulls.

Цолов е част от Red Bull Junior Team от началото на 2025 година, след като преди това завърши втори във Формула 3.

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