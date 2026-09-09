„Книги за смет“ се завръща в София, Варна и Велико Търново

Есенното издание на екологичната инициатива ще се проведе на 19, 20 и 27 септември с подкрепата на Kaufland

Екологичната инициатива „Книги за смет“ се завръща в три града през есенното си издание с подкрепата на Kaufland. Кампанията започва на 19 септември (събота) във Варна – (на паркинга на Kaufland – Одесос, ул. "Девня" 24), а на 20 септември (неделя) ще гостува във Велико Търново (Kaufland - ул. „Краков“ 2Б) Финалното събитие ще се проведе на 27 септември (неделя) в София на паркинга на Централни хали. На него ще има и специална активност за деца - работилница за бижута от рециклиране материали. Срещу предаване на килограм годна за рециклиране пластмаса всеки посетител ще може да получи безплатна книга по избор.

През пролетта на тази година кампанията обиколи 8 български града, в които бяха събрани над 3 тона пластмаса. В инициативата се включиха жителите на Враца, Благоевград, Пловдив, Плевен, Русе, Карлово и Шумен, както и на Перник, където кампанията гостува за първи път.

Kaufland България подкрепя екологичната кампания за осма поредна година, като осигурява локации за провеждането ѝ и съдейства за издаването на книгите, които посетителите получават. Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на компанията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на разделното събиране и рециклирането.

През тази година инициативата продължава тематичната линия „Буквите, които ни свързват – събери колекция „Кирилица“ и добавя към колекцията нови заглавия. От създаването си през 2012 г. досега „Книги за смет“ е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е предоставила книги на стойност над половин милион евро, превръщайки се в една от най-разпознаваемите екологични кампании в България.

Основен партньор на инициативата е ЕКОПАК България, които се грижат за събирането и рециклирането на събраната пластмаса. Кампанията се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и съдействието на Община Пловдив и Община Велико Търново. Традиционен партньор на инициативата е и Българо-американска кредитна банка, която всяка година подкрепя кампанията в контекста на зелената стратегия за развитие, която следва.