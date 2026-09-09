Лео Меси купува футболен клуб от Испания

Лионел Меси е на път да направи още една сериозна крачка във футбола, този път извън терена. Аржентинската суперзвезда е постигнала принципно споразумение за придобиването на испанския Елденсе, който се състезава във второто ниво на местния футбол. Ако сделката бъде финализирана, Меси ще стане собственик на клуба и ще разшири значително инвестициите си във футбола.

Меси става собственик на втородивизионен отбор в Испания

Според информациите Меси ще придобие 100% от акциите, притежавани от настоящия мажоритарен собственик TH Soluciones Group S.A.S. Колумбийската инвестиционна група пое контрола над Елденсе през октомври 2025 година, а сега предстои да прехвърли дела си на аржентинеца. Сделката все още трябва да премине през необходимите регулаторни процедури, включително одобрение от Висшия съвет по спорт на Испания.

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Това няма да бъде първата инвестиция на Меси в испанския футбол. През април тази година той придоби петодивизионния Корнела, с което постави началото на по-сериозно присъствие като футболен собственик. Аржентинецът очевидно постепенно изгражда собствено портфолио от клубове, докато продължава активната си кариера в Интер Маями.

Елденсе е базиран в град Елда, провинция Аликанте, и през последните години успя да се утвърди във второто ниво на испанския футбол. Клубът обаче не започна добре настоящия сезон и има само две точки от първите си четири мача. Заради слабия старт ръководството вече освободи треньора Клаудио Бараган.

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