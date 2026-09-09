Кабаков показа червен картон на Мбапе: От Бетис не пропуснаха да се подиграят на суперзвездата

Във вечерта на вълнуващото завръщане на Шампионската лига станахме свидетели на много събития. Едно от тях не толкова красиво, след като на българския съдия Георги Кабаков му се наложи да покаже червен картон на Итън Мбапе - малкия брат на Килиан Мбапе. Той удари с лакът играч на Реал Бетис и така остави своя Лил с човек по-малко на терена. След двубоя 19-годишният французин се извини публично. А от Бетис не пропуснаха да се подиграят на фамилия Мбапе, след като Килиан пропусна дузпа за Реал Мадрид при загубата от Бетис в четвъртия кръг от Ла Лига.

Итън Мбапе: "Загубата е изцяло по моя вина"

Итън Мбапе удари с лакът играч на Реал Бетис в мач от първия кръг от основната фаза на Шампионска лига. Главен рефер на срещата беше българският съдия Георги Кабаков, който след преразглеждане с ВАР даде червен картон на 19-годишния французин. Малкият Мбапе се извини публично след края на мача с публикация в социланите мрежи.

Ето какво написа той: "Искам да се извиня на моите съотборници, треньорския щаб и привържениците за тази неприемлива постъпка. Загубата е изцяло по моя вина и поемам отговорността за нея. Оставих съотборниците си в трудна ситуация в най-големия клубен турнир. Съжалявам".

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Cada vez que un Mbappé escucha las palabras “Real Betis Balompié”: pic.twitter.com/HTqMf5HCCG — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 8, 2026

От Реал бетис се подиграха на братята Мбапе

А от Реал Бетис не пропуснах да се подиграят както с Итън, така и с Килиан Мбапе. След като по-големият брат пропусна дузпа срещу Бетис през уикенда и неговият Реал Мадрид загуби с 0:1, а малкият си изкара червен картон, от Реал Бетис пуснаха публикация в социалните мрежи, в която написаха "Всеки път, когато някой Мбапе чуе думите „Реал Бетис Баломпие", придружено от популярно изображение на актьора Улиам Дефо, често използвано за забавни колажи.

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