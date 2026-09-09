Всеки четвърти служител на Yettel е в компанията от десет или повече години

Всеки четвърти служител на Yettel България е част от компанията от десет или повече години. А почти всеки пети е преминал с нея през трите бранда – Globul, Теленор и Yettel.

Това са част от данните, които Yettel представя по повод своята 25-а годишнина на българския пазар и развитието си като работодател. Днес в компанията работят около 2100 души – над десет пъти повече от близо 200-те служители, с които телекомът стартира своята дейност през септември 2001 г.

През годините Yettel събира на едно място представители на различни поколения. Днес 52% от служителите са милениали, а 32% – представители на поколението Z. Най-младият служител е на 18 години, а най-възрастният – на 66.

Развитието на хората е сред основните приоритети в HR стратегията на телекома. Само за последните пет години – от 2021 до 2025 г. – Yettel е инвестирал над 4,1 милиона евро в обучения и програми за развитие. Ефектът от тези инвестиции се вижда и в друг показател – 79% от лидерските позиции в компанията са заети от служители, израснали вътрешно.

Подходът към развитието на служителите следва бизнес стратегията на компанията. Затова Yettel поставя фокус върху няколко ключови направления – развитие на търговските умения в подкрепа на отличното клиентско изживяване, както и изграждане на култура, която насърчава иновациите.

Все по-важно място заемат и уменията за работа с изкуствен интелект в отговор на амбицията на телекома да се трансформира в технологична и AI компания. Подходът се надгражда постепенно – от обучения за базови AI умения, през които преминават 92% от служителите, до практически обучения за използване на AI като инструмент за по-висока ефективност.

Yettel насърчава екипите си и сами да създават AI решения. В специален AI Innovation Challenge, проведен тази година, се включват над 100 служители, които разработват решения за оптимизиране на вътрешните процеси и подобряване начина на работа.

Успоредно с развитието на служителите компанията инвестира и в младите хора чрез три ключови програми. Сред тях е едногодишната стажантска програма Hub by Yettel, стартирала през 2016 г. Оттогава до днес през нея са преминали 106 участници, като близо 70% от тях остават в компанията и след това.

Програмите Yettel Teen Academy и „Втора смяна“ са насочени към ученици от 5. до 12. клас – деца и близки на служителите. През тях досега са преминали над 400 участници, които получават подкрепа в кариерното ориентиране.

Сред дългогодишните инициативи на телекома е и „Рамо до рамо“, посветена на професионалната реализация и интеграция на хората с увреждания. За повече от десет години инициативата е дала професионално „рамо“ на 45 участници.

Работодателските политики на компанията получават и международно признание – Yettel е единственият телеком в България със световния сертификат Top Employer. През 2026 г. телекомът получава отличието за трета поредна година с резултат от 90,88% – най-високият за Yettel досега.

Това нарежда компанията сред топ 10 на сертифицираните телекоми в Европа в категорията средни по размер компании (между 1000 и 5000 служители).