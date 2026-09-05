Xiaomi Redmi Note 17 5G и Redmi Watch 6: готови за града, уикенда и всичко между тях

Има технологии, които впечатляват най-вече със спецификациите си на хартия, и такива, чиито предимства се усещат истински едва когато започнете да ги използвате всеки ден. Xiaomi Redmi Note 17 5G и Redmi Watch 6 са от вторите – смартфонът залага на голяма батерия, AMOLED дисплей и практични AI функции, а часовникът допълва преживяването с известия, спортни режими и проследяване на основни показатели директно от китката.

Тази есен двете устройства могат да бъдат и особено добра комбинация. Redmi Note 17 5G вече се предлага в А1, а до 16 октомври при покупката му можете да вземете Redmi Watch 6 с 50% отстъпка от цената в брой без абонаментен план.

Петък вечер: телефонът е готов преди вас

Уикендът често започва още преди да сте затворили лаптопа. Някой изпраща адрес, друг предлага ресторант, трети вече е намерил място за нощувка. Следват карти, резервации, чатове, музика по пътя и обичайното „чакайте, че снимам“.

Тук Redmi Note 17 5G има едно доста сериозно предимство – 7700 mAh батерия. Капацитетът позволява над три дни работа, така че имате значително повече свобода между две зареждания.

Ако все пак батерията започне да намалява, има 45W бързо зареждане. Още по-интересно е 22,5W кабелното обратно зареждане, с което смартфонът може да подаде енергия към съвместим аксесоар. Практичен детайл, когато например слушалките ви решат да се изключат точно преди пътуването.

Събота сутрин: хубавото време не чака да настроите камерата

Есенните уикенди имат особен талант да изглеждат добре на снимка. По-мека светлина, по-топли цветове, малко мъгла в планината или онова слънце, което влиза ниско между сградите в града.

Основната камера на Redmi Note 17 5G е 50 MP и използва интелигентна обработка на изображението, за да запази повече детайли. Това е камера за моментите, в които просто вадите телефона и снимате, вместо да превръщате всяка снимка в малка продукция.

А когато светлината намалее, Night Mode помага за по-ясни кадри вечер – независимо дали сте на концерт, на вечеря или просто ви е харесала гледката по пътя към хотела.

Dynamic Shots е полезен за всичко, което отказва да позира: деца, домашни любимци, хора в движение или онзи приятел, който винаги тръгва в момента, в който натиснете спусъка.

А после идва неизбежното: „Тази снимка е хубава…“

…ама някой е минал отзад. Ама небето е прекалено сиво. Ама сте отрязали малко повече от кадъра.

Точно тук AI функциите на телефона могат да спестят доста ровене из приложения. AI Erase позволява да премахнете нежелан човек или предмет от снимката. AI Sky може да промени небето, като адаптира и осветлението в изображението, а AI Image Expansion разширява кадъра извън първоначалните му граници.

Тоест снимката може да бъде коригирана още докато чакате кафето си, вместо да се превръща в задача за „по-късно“.

Събота следобед: „Как се казваше това място?“

Видели сте интересна сграда. Някой носи обувки, които ви харесват. На снимка се появява растение, което не разпознавате. Redmi Note 17 5G идва с Xiaomi HyperOS 3, Gemini и Circle to Search. С последната функция можете просто да оградите елемент върху екрана и да потърсите повече информация за него.

Зад всичко това стои процесор Snapdragon 4 Gen 4, който е създаден с фокус върху баланса между производителност и енергийна ефективност при ежедневни задачи – от социални мрежи и видео до игри и работа с няколко приложения.

И ако съботата завърши със сериал…

…няма да е на малък екран.

Redmi Note 17 5G има 6,9-инчов TrueColour AMOLED дисплей с адаптивна честота на опресняване до 120 Hz. Той предлага плавно движение при скролване и игри и наситена картина при снимки и видео.

Пиковата яркост достига 1800 нита, което е полезно навън, а HydroTouch 2.0 позволява на дисплея да реагира точно и при мокри ръце – нещо, което през предстоящите дъждовни месеци звучи доста практично.

Технологиите за намаляване на синята светлина и трептенето са сертифицирани от TÜV Rheinland и са насочени към по-комфортно гледане при продължителна употреба.

Голям отвътре, доста по-фин отвън

При батерия от 7700 mAh бихте могли да очаквате доста масивен телефон. Redmi Note 17 5G обаче е с дебелина едва 8,4 мм.

Корпусът е защитен с Corning Gorilla Glass 7i, а IP65 сертификатът осигурява устойчивост срещу прах и водни пръски. Малко повече спокойствие, когато телефонът Ви придружава навсякъде – от градската маса за кафе до пътеката в планината.

Неделя: време е телефонът да остане в джоба

Има моменти, в които не искате да държите телефона в ръка. По време на разходка, на пътека в планината, докато карате колело или просто когато се опитвате да се откъснете малко от екрана.

Тогава на помощ идва Redmi Watch 6. Часовникът разполага с 2,07-инчов AMOLED дисплей, достатъчно голям, за да проверявате лесно информация и известия от китката. Пиковата му яркост достига 2000 нита, така че екранът остава четим и навън, а корпусът е с дебелина само 9,9 мм и алуминиева рамка. Това позволява Redmi Watch 6 да стои естествено както с яке и маратонки през уикенда, така и с по-изчистена визия през седмицата.

Ако разходката случайно се превърне в 12 километра

Случва се. Тръгвате „само до гледката“, а два часа по-късно вече спорите дали обратният път е по-кратък през гората. Redmi Watch 6 поддържа над 150 спортни режима, включително бягане, колоездене и активности на открито. Самостоятелната GNSS система с Dual L1 антена позволява по-прецизно проследяване на маршрута, което е особено полезно при по-дълги преходи.

Часовникът следи още пулс, наситеност на кръвта с кислород, сън и нива на стрес, а дихателните упражнения могат да бъдат полезни и в значително по-спокойни моменти. С 5ATM водоустойчивост Redmi Watch 6 е подходящ и за плуване и други активности във вода.

Понеделник сутрин: колко спахте всъщност?

Това е моментът, в който смартчасовникът може да ви каже нещо, което кафето предпочита да премълчи. Redmi Watch 6 предлага проследяване на съня през цялата нощ, а дългата автономност има особено значение именно тук. Батерията от 550 mAh издържа до 24 дни при лек режим на използване и до 12 дни при типична употреба.

Така не се налага да избирате дали да зареждате часовника през нощта, или да го оставите на китката, за да следи съня ви. И ако заминавате за няколко дни, зарядното му спокойно може да остане у дома.

В крайна сметка точно това е интересното при комбинацията Redmi Note 17 5G и Redmi Watch 6. Не че непременно ще промени начина, по който прекарвате ежедневието си, а че може да се впише в него почти незабележимо – телефонът да снима, навигира и забавлява, а часовникът да поема движението, известията и част от информацията, която иначе постоянно проверявате на смартфона.

Redmi Note 17 5G вече се предлага в А1, а до 16 октомври при покупката му можете да вземете Redmi Watch 6 с 50% отстъпка от цената в брой без абонаментен план.