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Тайнствено изчезване: Издирват лодка с осем души край вулкана Анак Кракатау

09 септември 2026, 14:43 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Hawaii Volcano Observatory (DAS) / Public Domain
Тайнствено изчезване: Издирват лодка с осем души край вулкана Анак Кракатау

Лодка с осем души, включително петима журналисти, отразяващи изригването на вулкана Анак Кракатау, изчезна мистериозно. Тече издирване, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Изчезналите журналисти са индонезийски граждани и са били наети от местни и международни медии, включително от държавната агенция Антара и Анадолската агенция.

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Лодката е отплавала в понеделник, но малко по-късно е загубен контакт с нея, съобщи Националната служба за търсене и спасяване. До момента няма категорично обяснение за изчезването ѝ.

Издирването започна вчера, но беше временно преустановено заради високи вълни и опасни условия.

Изригването предизвика хаос във въздушния трафик в страната, а десетки хиляди хора са блокирани на островите Ява и Суматра от уикенда, след като много летища спряха работа заради вулканична пепел.

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Вулкан изчезнали хора Анак Кракатау
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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