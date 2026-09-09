"Любов": Вторият албум на Тино вече е факт (ВИДЕО)

Ден преди Тино да ни изненада с цели две музикални видеа, той сподели, че от момента, в който новият му албум "Любов" е добил своя завършен вид, нуждата да го сподели възможно най-скоро е станала непреодолома. На 8 септември албумът стана наличен във всички стрийминг платформи, разпространен от Warner Music чрез Орфей Мюзик, а видео към всяка една от десетте песни ще ни интригува всяка седмица до деня на концерта в Пиротска 5 на 15 октомври в София, за който билетите вече летят.

Албумът "Любов" се развива в процес на раздяла и всяка песен преминава през различна емоция от това преживяване. Начало поставя приключенски звучащата, но и епично-тъжна "Зими и лета", последвана от "Тялото ти", в която кипят ревността и липсата. "Не е много по-различно от един терапевтичен процес - осъзнаване и споделяне на емоциите и преминаването през тях. Песните от албума съществуват благодарение една на друга и на този процес, а ако някой се почувства споделен и не сам в това, през което преминава, слушайки тази музика, то тогава процесът продължава." - споделя Тино.

Дори и в работата по музиката на албума и неговата визуализация Тино спазва пълна консистентност. След като написва музиката и текстовете, Тино аранжира и записва всички песни заедно с талантливия музикален продуцент Денис Попстоев, а по всички видео клипове работи режисьорът Бойко Щонов, в екип с оператора Иван Даскалов.

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"Тези песни дойдоха в един период и от едно място и за мен беше важно да се работи по тях хомогенно и без разпиляване. Гордея се с това, което създадохме и с хората, с които го създадохме. Благодарен съм, че именно те са с мен в това начинание." - разкрива Тино.

В деня на премиерата на своя албум, Тино сподели с емоционален текст в социалните мрежи: "Албумът "Любов" е вече в Spotify, YouTube и всички платформи. Нуждата да пусна тези песни е била такава, че снощи тялото ми сякаш се сгромоляса в облекчаваща слабост. Днес се чувствам лек, а от сутринта съобщенията на тези, които са слушали целия албум, песен след песен, ме разплакват.

Композирайки тези песни, вече се вълнувах за момента, в който ще поканя Денис Попстоев за музикален продуцент на албума и едва ли е останал артист у нас, който да не знае защо - Денис е прекрасен и му благодаря най-вече за уюта и артистичното и човешко споделяне, с което работихме заедно. Благодаря и на Димитър Ганчев, че беше ушите и финалният поглед, който така добре завърши аудио картината. Вълнувам се да продължим и с визуалното пътуване. Вълнувам се и за момента, в който ще се кача на сцената на най-големия си концерт досега.

Всъщност… той ще е и най-малкият досега, защото знам, че ще сме много, много близо. Благодаря на всички, които се вълнуват и си взимат билети. Чакам ви на 15 октомври в ПИРОТСКА 5."

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Албумът "Любов" вълнува все повече сърца и най-хубавото е, че пътуването тепърва започва. Чуйте тези песни, очаквайте красивите им картини и се пригответе за един емоционален и много близък концерт!