Правителството одобри новите правила за минималната заплата (ВИДЕО)

Правителството предлага промяна в механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), като премахва досегашното автоматично изчисляване на нейния размер. Всяка година до 15 август управляващите ще трябва да представят предложение за размера на минималната заплата за следващата година. Преди това ще се провеждат консултации и преговори със синдикатите и работодателските организации.

"Този нов механизъм беше приет в сътрудничество с нашите социални партньори. Ще имаме истински механизъм, с който ще определяме минималната работна заплата", коментира социалният министър Наталия Ефремова. Още: Социалният министър категорично: Минималната работна заплата ще се увеличи

Новият модел обединява четири показателя, които ще бъдат вземани предвид при определянето на минималното възнаграждение:

покупателната способност, измервана чрез промяната в цените на стоките от малката потребителска кошница;

нивото на работните заплати, определяно чрез медианната работна заплата;

ръстът на средната работна заплата;

производителността на труда.

По думите на Ефремова съвкупността от тези показатели ще определя горната граница, около която ще се водят преговорите между социалните партньори.

Една от целите е минималната работна заплата постепенно да достигне 60% от медианната работна заплата.

Паралелно с това ще се оценява и дали размерът ѝ осигурява необходимите средства за издръжка на живот. Още: Управляващите още мълчат за минималната заплата през 2027 г.

Този показател обаче все още няма конкретна методология. Националният статистически институт ще трябва да разработи метод за изчисляване на издръжката на живот в срок до девет месеца след приемането на законопроекта от Народното събрание.

На всеки три години ще се извършва цялостна оценка на адекватността на минималната работна заплата спрямо икономическата ситуация, доходите и разходите за живот.

За 2027 г. се обсъжда размерът на МРЗ да бъде между 620,20 евро и 672,80 евро.

Правителството предлага промени и при семейните помощи за деца. Още: "Новите собствени ресурси на ЕС": Радев се тревожи, че част от акцизите за цигарите може да отидат в бюджета на Европа

Отпада правилото, според което при повече от пет неизвинени отсъствия се спират детските надбавки. Санкцията вече ще се прилага само за месеца, през който са направени отсъствията.

Няма да се изисква и родителите да възстановяват еднократната помощ за ученици от 1., 2., 3., 4. и 8. клас при натрупване на неизвинени отсъствия.

Предвижда се и разширяване на кръга на хората, които могат да получават семейни помощи. Сред тях ще бъдат бременни жени и чужди граждани с предоставена закрила, при изпълнение на законовите условия.