Глобален срив на Microsoft блокира работата на важни за потребителите платформи

29 октомври 2025, 22:22 часа 307 прочитания 0 коментара
Сайтове и услуги като Heathrow, NatWest и Minecraft останаха недостъпни заради глобален срив на Microsoft в срядавечерта. Според сайта Downdetector хиляди потребители по света съобщават за затруднения при достъпа до различни платформи. Microsoft съобщи, че някои потребители на Microsoft 365 могат да срещнат забавяне в Outlook и други услуги.

Причината е проблем с DNS системата на платформата Azure, която поддържа голяма част от интернет инфраструктурата. Компанията уточни, че работи за пренасочване на трафика и възстановяване на услугите. Засегнати са и други британски сайтове като мобилния оператор O2, а в САЩ проблеми има с платформите на Starbucks и Kroger.

Поради технически затруднения бизнесът на Шотландския парламент беше временно спрян, включително онлайн гласуването, като източници на Би Би Си свързват проблемите с глобалния срив на Microsoft. Въпреки че сайтът на NatWest е недостъпен, мобилното банкиране, чатът и телефонните услуги на банката остават работещи. Потребителите с отметка за онлайн банкиране са успели да достъпят услугата. Microsoft продължава да информира за състоянието на услугите на страницата си за статус и чрез платфромата X.

Елин Димитров
