Любопитно:

Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава"

15 декември 2025, 10:52 часа 228 прочитания 0 коментара
Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава"

Президентът Румен Радев изглежда дава заден относно свой политически проект, за който от години се говори в публичното пространство. "Що се отнася до мой политически проект, както виждате - аз не говоря за такъв, но от години непрекъснато се говори и ми се внушава", каза президентът Радев по време на днешните консултации с ГЕРБ-СДС. Думите му обаче идват само седмица след като самият той в отговор на въпрос кога ще излезе на политическия терен, т.е. със своя партия, той отговори: "Ще го направя, когато най-малко очаквате".

Президентството и най-голямата партийна централа

Темата за президентска партия по време на консултациите повдигна Деница Сачева от ГЕРБ, която му каза, че често създава политически проекти и го призова да участва в предсрочните парламентарни избори. 

"Благодаря за поканата", отвърна й президентът. Той обаче предложи консултациите да не се превръщат в предизборна кампания, обръщайки внимание, че президентството не е мястото за такъв разговор. 

Междувременно Сачева посочи, че днешно дреме президентската институция се възприема като най-голямата партийна централа. 

Котките и президента

"Мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го и да обсъждаме дали котката е жива или умряла. Говоря за котката на Шрьодингер", каза Радев. 

Сачева пък му отвърна, че да търсиш черна котка в тъмна стая особено когато в стаятата няма котка, е трудна задача. ОЩЕ: "Отсрамихте мъжете" и "президентството - най-голямата партийна централа": Радев и Сачева с хапливи реплики един към друг

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ГЕРБ Президентство Румен Радев Деница Сачева президентска партия 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес