Конференцията „Умения за иновации в образованието“ потърси отговор на въпроса какъв е правилният път за приложението на изкуствения интелект в класната стая

41% от тийнейджърите използват изкуствен интелект всеки ден, а всеки четвърти младеж от тази група споделя с него лична информация, показва скорошно проучване на Yettel. Освен помощник за домашните, AI се превръща и в събеседник, от когото подрастващите споделят търсят съвети и споделят лични притеснения. Това поставя нови задачи пред родителите и учителите – да помогнат на децата да преценяват отговорите на AI и да създадат среда, в която те се чувстват спокойни да споделят и с тях.

Темата беше във фокуса на панела „Дигитално детство: грамотност, алгоритми и AI – новият приятел на децата?“ на Националната конференция „Умения за иновации в образованието“ 2026, организирана от Центъра за творческо обучение. В дискусията участваха Маргита Колчева, мениджър „ESG и оптимизация на процеси“ в Yettel, Иглика Иванова от Коалицията за медийна грамотност и Националния център за безопасен интернет, Станислав Христов, журналист и образователен експерт от Центъра за творческо обучение, и учителят по физика Ноел Томов. Форумът събра над 700 участници около темите за приемствеността в образованието и подготовката на учениците за професиите на бъдещето.

Според Маргита Колчева децата се доверяват на изкуствения интелект, защото той създава у тях усещане, че ги разбира – не подлага на съмнение чувствата им, а по-скоро ги валидира.

„Това, че подрастващите споделят толкова много с AI би следвало да ни накара да се замислим дали трябва да променим начина, по който общуваме с децата, съдим ли ги, колко сме отворени за разговор с тях, изслушваме ли ги“, допълни тя.

Усещането за разбиране и приемане обаче може да затрудни критичната преценка на съветите. Затова ролята на родителите и учителите включва както подкрепа за проверката на информацията, така и разговор за границите на споделянето с AI.

„Те трябва да покажат на младежите, че дори много уверено звучащ отговор от изкуствения интелект може да бъде грешен. Важно е да ги научат как да проверяват данните и да им напомнят, че има неща, които не бива да се споделят с AI, и че той не бива да бъде единственият източник на информация и единственият доверен приятел“ подчерта експертът.

Същевременно използването на AI инструменти от учениците изпреварва подготовката за тях в училище. Според изследване на БАСКОМ, проведено по поръчка на Министерството на образованието и науката, близо 95% от анкетираните ученици използват AI за учебни цели, но едва 6,5% посочват училището като мястото, където са придобили умения за работа с него. Повече от половината – 56%, са се научили самостоятелно.

Именно затова подкрепата за преподавателите е важна част от програмата на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ – чрез безплатни уроци за всички образователни етапи и практически обучения. Уебинарите с издателство „Клет България“ и Националния център за безопасен интернет дават на учителите конкретни казуси и задачи, с които да започнат разговора в клас. Обученията с Prepodavame.bg пък им позволяват сами да изпробват AI инструменти и да открият различните им приложения в своя предмет. Този подход помага на учениците да развиват критичното си мислене, като използват AI, за да проверяват, допълват или оспорят свои собствени решения и идеи.

Подобни инициативи оказват значение и за бъдещата професионална реализация на младите хора, защото AI променя и задачите, с които те започват професионалния си път. Според Маргита Колчева това прави партньорството между бизнеса и образованието още по-важно. Разговорите за технологията в училище трябва да бъдат последвани от възможности за натрупване на практически опит. Заедно с преподавателите експертите от бизнеса могат да дадат на учениците част от опита, който обикновено придобиват на първото си работно място – работа с AI по реални казуси, менторство и обратна връзка. Така младите хора ще се учат да използват технологията, като запазват собствената си преценка и отговорността за решенията си.