11-ото издание на Hub by Yettel събира млади хора с образование от компютърни науки до квантова физика

Десет млади таланти се присъединиха към 11-ото издание на стажантската програма Hub by Yettel. Те бяха избрани сред над 650 кандидатури и през следващата една година ще работят по практически AI проекти в шест направления – технологии, изкуствен интелект, финанси, търговски дейности, човешки ресурси и корпоративни политики.

За първи път Hub by Yettel е изцяло насочена към практическото приложение на AI в реална бизнес среда. Новият випуск събира млади хора с разнообразно образование – от компютърни науки и изкуствен интелект до икономика и дори квантова и космическа теоретична физика. Част от тях вече имат опит в разработването на AI агенти, асистенти за работа с документи и собствени софтуерни приложения.

Като част от Hub by Yettel стажантите ще преминат през интензивно обучение по AI, след което ще имат възможност да приложат наученото в реални бизнес проекти – от анализ на процеси до разработване на AI автоматизации. Всеки участник ще има свой ментор, който ще го напътства и подкрепя.

Програмата е платена и продължава 12 месеца, като стажантите получават месечно възнаграждение и пълния пакет придобивки за служителите на телекома. Продължителността ѝ позволява на младите хора да навлязат в бизнес процесите, да натрупат практически опит и да увеличат шансовете си да останат в компанията на постоянна позиция.

От старта на Hub by Yettel през 2016 г. досега през програмата са преминали над 100 млади хора, като близо 80% остават в Yettel след първата година.