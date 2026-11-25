Кибератака е компрометирала некласифицирана система, принадлежаща на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ, съобщи пред Асошиейтед прес човек, запознат с пробива, пожелал анонимност.

Пробивът не е включвал класифицирана информация и проблемът е решен, заяви източникът.

Пробивът е свързан със система, която обработва разузнавателна информация с отворен код и включва събирането и анализа на публично достъпни данни от източници, включително интернет и търговски бази данни.

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Все още не е ясно кой стои зад пробива.

Проблем и с TikTok

В същото време TikTok също претърпя сериозен срив, като десетки хиляди потребители съобщиха за проблеми с достъпа до видеоклипове, резултати от търсенето, профили и други функции в платформата. Проблемите засегнаха сайта и приложението TikTok както за iOS, така и за Android.

Потребителите съобщиха, че видеоклиповете не се зареждат, резултатите от търсенето не се показват, а профилите им се отварят към празни страници. Линковете към отделни видеоклипове също бяха недостъпни за някои потребители.

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Downdetector, който проследява прекъсванията на услугите чрез потребителски доклади, регистрира десетки хиляди сигнала за TikTok. Докладите започнаха да нарастват около 15:00 ч. източно време във вторник, като броят им се покачи до приблизително 25 000. Потребителите също така съобщиха за подобни проблеми в социалните медии, което предполага, че сривът е бил широко разпространен, а не изолиран проблем.

TikTok потвърди прекъсването, като заяви пред The ​​Verge, че е възникнал кратък технически проблем, който е повлиял на достъпа до платформата. „Проблемът е решен. Извиняваме се за неудобството и ви благодарим за търпението“, каза говорителят на TikTok Джесика Казано-Антонелис.

Инцидентът се случва на фона на особено бурен период за големите технологични компании, като Microsoft, Apple, американските авиационни мрежи и големите американски банки претърпяха значителни технически смущения през последните дни. Поредицата от инциденти дори накара Microsoft да обяви вътрешен „ Код червен “ след това, което определи като най-засегналия клиентите прекъсване на Exchange Online в историята си.

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"Код червено" в Microsoft

На този фон Microsoft обяви „Код червено“ – най-високата степен на спешна реакция в компанията, след 24-часов глобален срив, който засегна работата на Outlook, Teams, Copilot и други услуги от пакета Microsoft 365.

От компанията посочиха, че причината за срива е неоткрит досега дефект в мащабируемостта на Windows, като изключиха вероятността за кибератака или намеса на AI агенти.

В този случай „Код червено“ се отнася до вътрешна мобилизация на Microsoft, запазена за изключително сериозен оперативен проблем. Обозначението поставя работата, свързана с прекъсванията, начело на приоритетите на инженерната организация, докато Microsoft проучва техническата повреда и недостатъците в начина, по който е бил управляван инцидентът.

В бъдеще Microsoft си поставя за цел да отстранява подобни глобални сривове в рамките на 1 час, като планира да въведе AI агенти, които да подпомагат инженерите при по-бързото диагностициране на технически проблеми.

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Тези инциденти се случват на фона на серия от системни повреди. Вътрешна мрежа, която Агенцията за национална сигурност на САЩ използва за предаване на класифицирана информация, не работеше известно време миналата седмица, а ФБР разследва очевиден хак на национална база данни на правоприлагащите органи, която поддържа.

Тези инциденти дойдоха малко след мащабно спиране на полетите в национален мащаб, което затрудни въздушния транспорт, след като авиодиспечерите имаха проблеми да комуникират с пилотите. Apple и JP Morgan Chase също имаха сривове в системите си този месец.

Инцидентите насочиха вниманието към уязвимостите в критичната инфраструктура, банковите системи и цифровите инструменти, които милиони хора използват ежедневно.

Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че поредицата от прекъсвания не е част от координирана кибератака.