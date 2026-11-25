Едва 13% от българските компании с поне 10 служители имат писмени мерки и процедури за сигурността на информационните си системи. Това ги поставя в уязвима позиция на фона на зачестилите напоследък онлайн атаки, тъй като изкуственият интелект вече се използва както за защита, така и за кибератаки.

Преди дни Европейската комисия потвърди, че е била атакувана с AI инструменти. Но според експерти същата технология дава и нови възможности за превенция. Ефективността им обаче зависи от подготовката на компаниите.

Специалистите по киберсигурност виждат ползите от AI вече в няколко направления. Изкуственият интелект открива повече уязвимости - през април Mozilla отстрани 271 уязвимости във версия на Firefox, открити с AI модел. Също така намалява фалшивите сигнали. По данни на Anthropic екипът на Cloudflare е открил с AI 2000 слабости, 400 от които сериозни. Фалшивите находки са по-малко спрямо проверките от хора. AI може да спести време и средства - според IBM през 2026 г. компаниите с AI и автоматизация в киберсигурността намаляват средните разходи при пробив с близо 2 млн. долара и овладяват инцидентите около два месеца по-бързо.

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Според доклада на Verizon за 2026 г. близо 1/3 от пробивите започват със софтуерна уязвимост, която нападателите вече могат да използват за часове вместо за месеци. Средното време за отстраняване на активно използвани уязвимости е нараснало от 32 на 43 дни за година. Над половината от организациите в проучването на IBM използват AI агенти за откриване и овладяване на атаки, но едва 18% - за управление на уязвимостите.

България е с още по-ниска база. По данни на Евростат за 2024 г. едва 13,7% от фирмите с поне 10 служители имат писмени мерки и процедури за сигурността на информационните системи, при средно 35,5% за ЕС.

"AI бързо намира отворената врата. Но ако в компанията няма яснота кой трябва да я "затвори" и в какъв срок, откритата уязвимост остава риск", коментира Яни Лозанов, основател на консултантска компания за AI трансформация.

Източник: БГНЕС

Вече има родни компании, които разработват собствени продукти за откриване на уязвимости. Те анализират кода, а агенти на друг доставчик проверяват находките - оценяват дали проблемите са реални, оспорват ги и взимат окончателно решение. Така открити уязвимости се отстраняват за часове и дни.

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"По-добре собственият ни агент да намери слабостта, преди да я намери чужд", коментира Лозанов.

Според IBM над 20% от организациите са докладвали за пробив, насочен към техни AI модели или приложения. Най-често проблемите са в системите около модела: компрометирани програмни интерфейси, приложения и добавки (27%) и неправилни настройки в облака (27%).

Експертите препоръчват 5 стъпки към по-надеждни системи:

Затворете най-лесните пътища за атака. Въведете двуфакторно удостоверяване и прекратете достъпа на бивши служители и доставчици.

Установете кои AI инструменти използват служителите, включително без официално разрешение.

Ограничете достъпа на всяка AI система само до данните за конкретната задача и без право да ги променя по подразбиране.

Запазете човешкия контрол върху важните действия. Всяко съществено действие трябва да минава през човек и да се записва.

Определете отговорник и срок за всяка открита уязвимост. Без тях проблемът остава само в списъка.