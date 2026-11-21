Става въпрос за мащабна операция по кибершпионаж, определена като най-голямата кибератака срещу България досега. Това съобщи националният координатор по киберсигурността Велизар Върбанов в ефира н bTV относно скрития достъп на хекери до мрежите на държавната администрация, което е ставало в продължение на 5 години и са източили най-малко 130 гигабайта информация, равняваща се на над 62 милиона страници документи. Първите индикации за злонамерена дейност датират от 2021 г., но пробивът е установен едва тази година благодарение на Националната система за киберсигурност, която се изгражда в Министерството на иновациите.

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Сигналът е получен на 23 юни в Националния център за киберсигурност. Защитният софтуер е засякъл необичайна активност извън работно време. Алгоритмите за машинно обучение сравняват обичайното поведение на служителите с активността им в други часове. „За наш късмет хакерите са започнали да действат след работно време. Системата отчита, че даден служител продължава да работи и да обработва информация, въпреки че той не е на работното си място. Тогава се задейства алармата“, обясни Върбанов.

Анализът показал, че зловредни файлове са били инсталирани в инфраструктурата на държавната администрация още през 2021 г. Те са осигурявали неоторизиран достъп и са позволявали на хакерите да останат незабелязани с години. „Не става въпрос само за един софтуер. През годините са инсталирани множество зловредни софтуери“, посочи той.

По думите му са използвани различни методи за проникване – фишинг атаки, уязвимости в системите и компрометирани акаунти. Сред основните слабости Върбанов открои липсата на централизиран модел за киберсигурност. „До момента всяко едно ведомство се справяше както може с киберсигурността си“, обясни той.

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Целта на хакерите не е била финансова изгода или кражба на лични данни, а събиране на информация за работата и намеренията на държавата.

Към момента има предположения за хакерските групи зад атаката, но те се основават на технически анализ. За установяването на конкретните извършители са необходими разузнавателна информация и международно сътрудничество. По случая работи междуведомствена оперативна група с участието на МВР, Министерството на отбраната, ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“ и други структури.

Хакерите са използвали сървъри в различни държави, включително предварително компрометирани машини, за да прикриват следите си. Затова местоположението на даден сървър не означава непременно, че съответната държава е замесена в атаката.

Вече са изпълнени три от общо петте фази в плана за реакция. Прекъсната е комуникацията на хакерите и са премахнати установените зловредни файлове. Предстоят укрепване на инфраструктурата и засилен мониторинг през следващите 90 дни. Националната система за киберсигурност в момента осигурява наблюдение върху 27 администрации, като обхватът ѝ предстои да бъде разширен.

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Върбанов не изключи при разширяването на наблюдението да бъдат открити и други инциденти, свързани със същите хакерски групи. Според него случаят показва необходимостта държавата да премине от реакция при вече настъпил инцидент къмпревенция. „Всяко едно ведомство си има информация за себе си, но не вижда цялата картина. Когато системата е централизирана,можеш да предотвратиш инцидента, преди той да се е случил“, посочи той.