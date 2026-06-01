HUAWEI WATCH FIT 5 Pro идва в България с усъвършенствани спортни функции, NFC плащания и Multipass достъп до премиум приложения

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro вече е достъпен на българския пазар и идва с усъвършенствани спортни функции, премиум дизайн и допълнителни предимства за първите потребители. В периода от 1-ви до 30-и юни 2026 г. смартчасовникът се предлага заедно със слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC и достъп до Multipass – комбинация от премиум фитнес и wellness приложения с безплатен пробен период до 90 дни, както и на препоръчителна цена от 299 евро. Моделът може да бъде открит в Technopolis, Technomarket, Zora, A1, Vivacom, Yettel и партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ozone.bg, Ardes.bg, Laptop.bg и Plesio.

Серията HUAWEI WATCH FIT 5 беше представена съвсем наскоро, като отново залага на смело съчетание от съвременен дизайн, професионални спортни функции и интелигентни възможности за проследяване на здравето. Huawei Watch Fit 5 стъпи на нашия пазар в 5 свежи разцветки, а от днес вече е достъпна и Pro-версията HUAWEI WATCH FIT 5 Pro за тези, които търсят изработка и материали от най-висок клас, богатство от здравни функции, и висока детайлност и прецизност при проследяване на спортните активности.

Елегантна визия с ултраярък дисплей

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro се предлага в три цветови варианта – Orange, White и Black. Моделът използва иновативен oil-filling дизайн, който подчертава наситеността на цветовете. Белият вариант надгражда с нанокерамичен метал от космически клас, който осигурява премиум усещане и висока издръжливост.

Часовникът разполага с 1,92-инчов дисплей със защита от сапфирен кристал 2.5D[1] и ултратънки 1,8 мм черни рамки. С пикова яркост от 3000 нита екранът остава кристално ясен дори под директна слънчева светлина. Изживяването се допълва от адаптивна честота на опресняване от 1 Hz до 60 Hz[2].

Усъвършенствани тренировъчни режими за активен начин на живот и тренировки у дома и на открито

HUAWEI WATCH FIT 5 Series представи новата функционалност Mini-Workout – бързи и енергизиращи тренировки, създадени за натовареното ежедневие. Не са необходими специално оборудване или пространство. С интерактивен панда асистент директно на дисплея потребителите могат да правят упражнения с продължителност от 30 секунди до няколко минути.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro надгражда и с усъвършенствана поддръжка за професионални спортни активности на открито. Часовникът автоматично разпознава колоездене и предоставя данни в реално време за виртуална мощност и каданс за по-добър контрол върху тренировката. Trail Run режимът предлага навигация по сегменти, информация за денивелация и прогнозно време на пристигане, което помага за по-уверено придвижване дори при сложни терени, а дори има функция за засичане при падане.

Любителите на голфа получават достъп до векторни карти на над 17 000 игрища по света. Green view режимът автоматично се завърта според линията на погледа за по-прецизен анализ на удара.

Интелигентно проследяване на здравето[3]

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro предлага проактивен мониторинг с фокус върху сърдечносъдовото и женското здраве. Смарт часовникът включва анализ на аритмия (предсърдно мъждене), базиран на пулсови вълни, ЕКГ приложение и измерване на артериална ригидност[4], подпомагащи ранното откриване на потенциални рискове.

Моделът поддържа и функции за проследяване на женското здраве[5] чрез температурен сензор, който следи промените в температурата на китката. Той помага за прогнозиране на цикъл, овулация и менструален период, за по-добро разбиране на тялото и неговите промени.

С платформата TruSense Huawei значително подобрява анализа на съня в HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, като потребителите получават по-прецизна информация за възстановяването по време на сън.

NFC плащания директно от китката с Curve Pay

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro освен ежедневното удобство идва и с поддръжка на безконтактни плащания чрез Curve Pay. Интеграцията позволява бързи и сигурни NFC плащания директно от часовника, без необходимост от телефон, като е част от стремежа на Huawei да разширява възможностите на носимите устройства в ежедневието.

За да активират услугата, потребителите трябва да изтеглят приложението Curve Pay чрез HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play или Galaxy Store и да го свържат със своя HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

До 10 дни живот на батерията

Благодарение на батерията с високо съдържание на силиций, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro осигурява до 10 дни работа при по-лека употреба[6] и до 7 дни при стандартно използване. Само едно зареждане е достатъчно за цяла седмица тренировки, пътувания и ежедневни активности. При работа в непрекъснат спортен режит, батерията издържа приблизително 25 часа, която го прави подходящ и за ултрамаратони.

Допълнителни предимства с Multipass и HUAWEI Health+

С HUAWEI WATCH FIT 5 Pro потребителите получават не само усъвършенствани спортни и здравни функции, но и достъп до Multipass – пакет от премиум приложения и услуги за още по-персонализирано фитнес и wellness изживяване.

При покупка на модела в периода 1 юни 2026 г. – 1 юни 2028 г. е получавате и достъп до Multipass – комбинация от партньорски приложения, и HUAWEI Health+ с безплатен пробен период от 90 дни. MultiPass дава безплатен премиум достъп до Komoot и Naviki за 60 дни, и до Life Period Tracker, Fiit и URURUN за 90 дни.

Приложенията са достъпни чрез HUAWEI AppGallery, App Store и Galaxy Store и могат да бъдат активирани през приложението HUAWEI Health след сдвояване на устройството с HUAWEI ID.

Multipass е наличен както за потребители на Huawei устройства, така и за iOS и Android устройства. След изтичане на безплатния период абонаментите не се подновяват автоматично.

Цени и наличност

В периода от 1-ви юни до 30-и юни 2026 г. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ще се предлага заедно със слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC и Multipass – премиум достъп до спортни и wellness приложения за период до 90 дни, на препоръчителната цена от 299 евро. Цветът на включените в комплекта слушалки може да варира според наличностите. Офертата е валидна до изчерпване на количествата. Моделът може да бъде открит в Technopolis, Technomarket, Zora, A1, Vivacom, Yettel и партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ozone.bg, Ardes.bg, Laptop.bg и Plesio.

Повече информация относно HUAWEI WATCH FIT 5 Pro можете да намерите на https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-fit5-pro/.

[1] Стъклото на часовника е изработено от синтетичен сапфирен кристал.

[2] Честотата на опресняване може да варира в зависимост от интерфейса на приложението.

[3] Този продукт не е медицинско устройство. Всички данни са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или лечение.

[4] За да използвате тази функция, е необходимо да се включите в проучването Vascular Health Study чрез приложението HUAWEI Research. Проучването е инициирано от Tongji Hospital към Tongji Medical College на HUST.

Този продукт не е медицинско устройство. Всички данни и резултати от измерванията са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за диагностика или лечение.

Проучването не е подходящо за потребители под 18-годишна възраст или бременни жени. Към момента съответното приложение не е налично за iOS устройства.

[5] За да използвате тази функция, е необходимо да се включите в проучването Women’s Health Study чрез приложението HUAWEI Research. Проучването е инициирано от Obstetrics & Gynecology Hospital на Fudan University. Участието изисква носене на часовника в продължение на 14 последователни дни в рамките на един менструален цикъл, като дните на менструация се изключват. Този продукт не е медицинско устройство. Всички данни и резултати от проследяването са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или лечение. Към момента съответното приложение не е налично за iOS устройства.

[6] Данните са от лабораториите на Huawei. Действителната употреба може да варира в зависимост от конкретния продукт, навиците и условията на употреба, както и от факторите на околната среда.

Батерията може да издържи до 10 дни при лека употреба, до 7 дни при типична употреба или до 4 дни с активиран винаги включен дисплей (AOD).

Животът на батерията при лека употреба е тестван при следните условия: настройки по подразбиране, 30 минути Bluetooth разговори на седмица, 30 минути възпроизвеждане на музика на седмица, постоянно включено наблюдение на сърдечния ритъм, активирана функция HUAWEI TruSleep™ през нощта, средно 90 минути упражнения на седмица, активирани известия за съобщения (50 съобщения, 6 обаждания и 3 аларми на ден) и екранът на устройството се включва 200 пъти на ден.

Животът на батерията при типична употреба е тестван при следните условия: настройки по подразбиране, 30 минути Bluetooth разговори на седмица, 30 минути възпроизвеждане на музика на седмица, постоянно включено наблюдение на сърдечния ритъм, активирана функция HUAWEI TruSleep™ през нощта, активирано наблюдение на стреса, активирани функции за анализ на аритмия, базиран на пулсова вълна, и наблюдение на дишането по време на сън, средно 180 минути упражнения на седмица, активирани известия за съобщения (50 съобщения, 6 обаждания и 3 аларми на ден) и екранът на устройството е включен общо 30 минути на ден.

Животът на батерията с активиран винаги включен дисплей (AOD) е тестван при следните условия: настройки по подразбиране, активиран AOD, 30 минути Bluetooth разговори седмично, 30 минути възпроизвеждане на музика седмично, постоянно включено наблюдение на сърдечната честота, активирана функция HUAWEI TruSleep™ през нощта, активирано автоматично наблюдение на стреса, активирани функции за анализ на аритмия, базиран на пулсова вълна, и наблюдение на дишането по време на сън, средно 180 минути упражнения на седмица, активирани известия за съобщения (50 съобщения, 6 обаждания и 3 аларми на ден) и екранът на устройството е включен общо 30 минути на ден.

Животът на батерията в режим „Бягане по пресечен терен“ е тестван при следните условия: настройки по подразбиране, 50% сила на звука за тренировка, 10 подкани за тренировка на час и екранът на устройството се включва 60 пъти на час.

Данните са от лабораториите на Huawei, базирани на тестове, използващи адаптера Huawei 10 V/2 A и безжичното зарядно устройство от второ поколение SuperCharger, включено в комплекта на часовника. Действителното време за зареждане може да варира в зависимост от продукта, навиците на употреба и факторите на околната среда.