Vivacom стартира Arena Play UP – нов видео каталог с повече съдържание и кино емоции

Vivacom стартира Arena Play UP – нов собствен видео каталог, който надгражда предлаганото съдържание в Arena Play. Пакетът е създаден за потребителите, които търсят качествено филмово и развлекателно съдържание с удобен достъп – у дома и в движение, по всяко време и на всяко устройство, съвместимо с EON.

Arena Play UP предоставя пълен достъп до съдържанието от филмовите канали на Vivacom в страхотно FULL HD качество и без реклами. Каталогът включва ексклузивно съдържание, премиум филми, лимитирани сериали, документални поредици и риалити формати.

„Arena Play UP е естествено продължение на стремежа ни да развиваме собствената ни видео екосистема под бранда Arena, за да предоставяме по-богато, по-достъпно и по-качествено развлекателно съдържание за нашите клиенти. С новия пакет даваме на потребителите повече възможности сами да избират какво, кога и къде да гледат. По този начин пренасяме кино изживяването навсякъде за цялото семейство“, сподели Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Над 90% от съдържанието в Arena Play UP е с професионален български дублаж, създаван в сътрудничество с компаниите „Доли Медия Студио“ и „Медиа Линк“, а в каталога са включени и едни от най-новите български сериали.

„Фокусът ни при Arena Play UP е върху разнообразието и постоянното надграждане на съдържанието, което да отговаря на различните интереси и предпочитания на аудиторията. Каталогът ще се обогатява всяка седмица с нови заглавия от едни от най-разпознаваемите холивудски студиа и утвърдени европейски режисьори, както и със селекция от съвременни български продукции. Така даваме на клиентите още повече възможности да откриват съдържание, което отговаря на вкуса им“, добави Христина Борисова, старши мениджър „Мултимедия и Дигитални услуги“ във Vivacom.

Новият пакет ще се предлага като допълнителна услуга за абонати на пакети EON LIGHT и EON FULL, а клиентите на EON PREMIUM ще имат достъп до него без допълнително заплащане. Промоционалната цена за пакета Arena Play UP е 1.00 евро | 1.96 лв. за всеки 30 дни в продължение на 24 месеца, след което стандартната цена е 2.91 евро | 5.70 лв. за 30 дни. При абониране за Arena Play UP клиентите получават достъп както до новото съдържание в Arena Play UP, така и до съществуващото съдържание на Arena Play без необходимост от допълнителен абонамент. Пакетът може да бъде активиран бързо и лесно и през My Vivacom.

Arena Play UP ще бъде достъпен от 1 юни за клиентите на EON, като повече информация за условията и активирането на пакета може да бъде открита на www.vivacom.bg и в приложението My Vivacom.