"Няма да се присъединим към НАТО": Глас от правителството на Босна и Херцеговина

"Босна и Херцеговина не е близо до пълноправно членство в НАТО в момента и няма да бъде, докато не осъществи очакваните от нея реформи", заяви днес министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Йосип Бърки, предаде хърватската медия "Индекс". По този начин Бъркич се замеси в полемиката, която в Босна и Херцеговина открита от изявлението на ръководител на кабинета на председателя на Президентството на страната, че държавата е практически на прага на присъединяване към НАТО, защото е изпълнила всички формални изисквания за членство.

НАТО: Реформите и вътрешният консенсус са решаващи

Заместник-помощник генералният секретар на НАТО за страните партньори Кевин Хамилтън, който посети Босна и Херцеговина през май, заяви тогава, че страната никога не е била по-близо до членство в Алианса, но подчерта, че продължаването на реформите и вътрешният консенсус са в крайна сметка решаващи.

В Босна и Херцеговина от години босненските сръбски политици продължават да разчитат на сътрудничество с Русия и решително да се противопоставят на членството в НАТО.

„Нашето послание към властите и гражданите на Босна и Херцеговина е да се опитат да избегнат обсебването само от крайната цел на присъединяването. В ситуация на липса на политически консенсус е ясно, че присъединяването няма да се случи утре, но нещата могат да се променят", каза Хамилтън пред агенция Фена.