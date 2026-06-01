Подкуп за водопровод към "къщата за гости" и източване на община: Александър Манолев на фокус в изтекъл секретен документ

Бившият зам.-министър на икономиката в последния кабинет "Борисов" Александър Манолев, който бе отстранен от поста си тогава заради незаконно усвояване на еврофондове с фиктивна къща за гости, се оказа главен герой в изтекъл поверителен документ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) от 2021 г. Това е първа част от новата серия #КорупцияЛийкс на разследващата медия BIRD.bg, която се е сдобила с "хиляди" подобни файлове от КПКОНПИ, ДАНС, ГДБОП, съдебни и прокурорски документи, справки от мобилни оператори, свидетелски показания и др.

Журналистите обаче не споменават как са получили данните - единствено посочват, че те разкриват "срамните тайни на съвременната българска корупция" и че поетапно се анализират с помощта на изкуствен интелект. Показаният първи документ не е сниман, а е напечатан в цялост в текстов вариант. Той не може да бъде проверен отделно по независим път.

Първата публикация е от разработката "Вихрен", насочена срещу бившия кмет на община Сандански Кирил Котев (псевдоним "Папагал"), общинските съветници Георги Георгиев и Стоян Ангов, както и бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев. От документа става ясно, че на тях се приписва участие в корупционна група, извършваща престъпна дейност чрез търговия с влияние, подкупи и присвояване на публични средства. Основните доказателства включват ощетяване на община Сандански с над 400 000 лв. чрез завишени цени при обществени поръчки за техника за сметоизвозване, както и нерегламентирани сделки за водопровод и енергийна ефективност.

Кой е Александър Манолев?

Александър Манолев е роден през 1976 г. Започва кариерата си в НСОРБ, работил е и в частния сектор, включително в периода 2009-2011 г., когато е член на ръководството на "Булгартабак холдинг". Той е бил зам.-министър на туризма във втория кабинет "Борисов", член на УС на Фонд "Земеделие" и директор на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, преди да се кандидатира за депутат от ГЕРБ и да влезе в Министерството на икономиката като зам.-министър.

През юни 2021 г. Манолев беше включен в списъка на Държавния департамент на САЩ с бивши български държавни служители, замесени в корупционни престъпления. Срещу него, съпругата му и трите им деца беше наложена забрана за влизане на територията на САЩ. Той бе санкциониран заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски, бившия хазартен бос Васил Божков, както и бизнесмените Петър Харалампиев, Красимир Томов и бившия заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) Илко Димитров заради "корупционни действия, подкопаващи върховенството на правото и доверието на българското общество в техните демократични правителствени институции и обществени процеси, включително за употреба на политическото им влияние и служебна власт за лично обогатяване".

В края на май Манолев е бил изваден от "черния списък" на Вашингтон, съобщи служител на Държавния департамент: Тръмп е свалил санкциите по "Магнитски" на българин, обвинен в корупция.

Преди да попадне под санкциите на САЩ през 2021 г., Манолев се прочу в аферата "къщи за тъщи". Ставаше дума за злоупотреба с европейски средства - 400 000 лева, предоставени за строеж на къщи за гости, но твърденията бяха, че Манолев си е построил собствена вила в Сандански. Прокуратурата го обвини за даване на неверни данни за получаване на европейско финансиране. Миналия септември той бе оправдан от Върховния касационен съд, като преди това същото стори Благоевградският окръжен съд.

Във файловете, които разследващите журналисти сега споделят, се твърди, че Манолев - чрез подкупи - си е осигурил прокарване на водопровод с минерална вода към вилата.

Името на Александър Манолев попадна и в прословутия запис с гласа на Бойко Борисов, който изтече през лятото на 2020 г. - в него лидерът на ГЕРБ обиждаше Цвета Караянчева. Гласът, приличащ на този на бившия премиер, казваше в записа следното: "Манолев ще изгори, ще му повдигнем днеска или утре обвинение, ще го съсипем. Аз го предупредих. Не, там и кметът ще изгори. И така... Но аз ще изгоря всичко, да не изгори Елена Йончева. Един няма да пощадя от нашите".

Източване на публични средства: водопровод с минерална вода до "къща за гости"

Поверителният документ от 2021, който BIRD цитира, е искане на КПКОНПИ към все още активния тогава Специализиран наказателен съд за продължение за използване на специално разузнавателно средство (СРС) по отношение на Кирил Котев. Мотивите са, че в Дирекция "Противодействие на корупцията" при КПКОНПИ е постъпила информация за извършвани и подготвяни корупционни престъпления от лица, попадащи в обхвата на чл.6 от ЗПКОНПИ.

Според получената информация, цитирана в документа, бившият кмет на община Сандански в периода от 2015 г. до 2019 г. Кирил Котев, заедно с общинските съветници Георги Георгиев и Стоян Ангов, както и с бившия зам.-министър на икономиката в периода от 2017 г. до 2019 г. Александър Манолев, участват в "съвместна престъпна дейност за извличане на незаконни облаги чрез получаване на подкупи, присвояване на публични средства от Община Сандански, търговия с влияние и злоупотреба със служебно положение" (вижте тук).

Нерегламентираната дейност е свързана с "поемане на ангажименти на общинските съветници, срещу получаване на нерегламентирани суми (подкупи), да гласуват по решения в общинския съвет". Договорките за поемане на нерегламентирани ангажименти, както и физическото получаване на подкупите от страна на Георгиев и Ангов се извършват от бившия кмет на гр. Сандански Кирил Котев, твърди се в изтеклия поверителен файл. Добавя се, че Котев е "в изключително близки и доверителни отношения с Георгиев и Ангов от години". В тази връзка - в периода на работата си като кмет на общината - "Котев, с цел пълен контрол над общинската администрация и решенията на общинското ръководство, подкрепя Георгиев за избирането му за председател на общинския съвет. Този цялостен контрол над отговорните длъжностни лица в общинската администрация им дава възможност лицата да контролират изцяло действията на общината и да определят възлагането на изпълнение на обществени поръчки на търговски дружества, приближени до групата. Впоследствие, при изпълнение на договорите по обществените поръчки, съзнателно са отклонявани финансови средства, както и не са извършвани в цялост, но отчитани като такива предвидените първоначални СМР (строително-монтажни работи - бел. ред.), с което се ощетява бюджетът на община Сандански. Придобитите нерегламентирани суми се разпределят между Кирил Котев, Георги Георгиев и Стоян Ангов, и Александър Манолев", твърди се в документа, цитиран от BIRD.

Придобити са също данни, че въпреки извършваната от тях обща нерегламентирана дейност, Кирил Котев, Георги Георгиев, Стоян Ангов и Александър Манолев "използват всяка възможност за извличане на нерегламентирана облага един от друг". В тази връзка е придобита информация, че Кирил Котев през 2016 г., срещу получаване на нерегламентирана сума под формата на подкуп, е поел ангажимент към бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев да осигури прекарването на водопровод, захранващ с минерална вода недвижим имот, собственост на последния, с идентификатор 65334.226.7841, върху който е изградена къща за гости, финансирана по европрограма, с бенефициент ЕТ "Агротрейд" – Ана Димитрова. От своя страна, председателят на общинския съвет Георги Георгиев и общинският съветник Стоян Ангов са подкрепили Котев в изпълнението на поетия ангажимент да осигурят изграждане на водопровода срещу получаване на подкуп. В замяна на поетия нерегламентиран ангажимент Котев е получил гаранция, че Манолев, от своя страна, ще оказва неправомерно влияние и въздействие върху длъжностни лица при одобрение на проекти, свързани с търговски дружества и лица, близки до Котев", пише в цитираните мотиви на КПКОНПИ до съда, за да се разреши допълнително използване на СРС (вижте тук).

Освен изграждането на водопровода до къщата за гости, свързана с Манолев, Котев е поел "нерегламентиран ангажимент срещу предоставяне на неследваща облага "подкуп" да осигури захранването с минерална вода и на хотелите "Перун" и "Едия", собственост на Иван Мичев", пише още в извадката от документа.

Според наличните данни близките контакти между Котев и Манолев са изградени назад във времето. Двамата са постигнали договореност за прекарване на въпросния водопровод, "който да захранва имотите, свързани с близки до тях лица", добавят от КПКОНПИ. Същевременно е придобита информация, че "собственик на земята, върху която е изграден хотел "Перун" е фирма "Профстрой" ООД, която в предходен период е била собственост на Кирил Котев, а към настоящия момент (2021 г. - бел. ред.) търговското дружество е собственост на брат му Иван Котев и майка му Людмила Котева", добавя се в документа. Справка в Търговския регистър показва, че към момента управител е Иван Котев.

Усвояване на стотици хиляди левове от община Сандански - данни за съд?

От КПКОНПИ добавят във файла също така, че са придобити данни, че Георги Георгиев, Стоян Ангов и Кирил Котев през 2018 г. усвояват голяма парична сума от бюджета на община Сандански, предназначена за закупуване на специализирани автомобили за сметоизвозване. Закупените автомобили били употребявани. Реалната сума, за която са били закупени от община Сандански, е многократно завишена, става ясно от цитирания документ.

Посочен е всеки детайл и от общата сметка става ясно, че от платените от община Сандански по договори от юли 2018 г. 676 000 лева реалната пазарна стойност на закупената техника е в порядъка на 120 000 - 150 000 лева.

Фактурите са с подправени стойности, т.е. фалшифицирани, "като по този начин общинският бюджет е ощетен, а разликата между реалната и фактурираната стойност на закупените автомобили за сметоизвозване е разделена между Кирил Котев, Георги Георгиев и Стоян Ангов", пише в цитирания файл (това трябва да се доказва в съда).

Става въпрос за обществена поръчка с предмет "Доставка на втора употреба специализирана техника и нови подземни контейнери, необходими за община Сандански по четири обособени позиции". Обществената поръчка е възложена на единствената фирма кандидат "ВЕРСО 2011" ЕООД. Сключени са общо три договора:

за един самосвал "ДАФ ЛФ55" и един бордови камион с кран, марка „Ивеко 160Е" - 125 400 лв. с ДДС;

за един брой компактор - 299 400 лв. с включен ДДС;

за три броя сметосъбиращи машини - 251 280 лв. с включен ДДС.

В крайна сметка бюджетът на община Сандански "е ощетен в особено големи размери със сума от над 400 000 лв.", пише в цитирания документ.

Придобити са допълнително данни, които сочат, че в края на август 2019 г. бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев, бившият кмет на град Сандански Кирил Котев, съвместно с общинските съветници Георги Георгиев и Стоян Ангов - срещу получаване на нерегламентирана сума (подкуп) - са извършили нерегламентирани действия за въздействие върху длъжностни лица при организирането на процедура по ЗОП, свързана с "Допълнително оборудване на налични специални автомобили за сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване, собственост на Община Сандански" на стойност около 84 000 лв. по две обособени позиции:

Обособена позиция №1 "Изграждане на надстройка на съществуващ камион сметосъбирач за събиране и обработка на изградени подземни контейнери за отпадъци;

Обособена позиция №2 "Доставка и монтаж на допълнително оборудване за преустройство на специализиран автомобил във водоноска, с възможност за миене на улици". Системата следва да бъде монтирана на съществуващ камион марка "Мерцедес", модел „Аксор", собственост на притежаваното от община Сандански търговско дружество "Стройкомтранс" ЕООД.

Според данните, събрани тогава от КПКОНПИ, по посочената обществена поръчка общинският бюджет е ощетен с около 70 000 лв., които са разпределени между Манолев, Котев, Георгиев и Ангов. Дейностите им по "нерегламентирано въздействие върху ръководни длъжностни лица и служители на общината с цел получаване на неследваща се облага" и по контролиране на "почти всички обществени поръчки, провеждани от община Сандански", към онзи момент продължават, пише в документа, разпространен от BIRD.

"В определени случаи Манолев, Котев, Георгиев и Ангов предоставят нерегламентирани средства на служители в община Сандански за придвижване на съответната документация по провеждани по ЗОП процедури", добавя се още в искането към съда. И е цитиран пример - обществена поръчка № 00572-2020-005 от 11.06.2020 г. с предмет "СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в кметствата на селата Катунци и Плоски" на стройност 62 998 лв. без ДДС.

"Експлоатацията на СРС ще подпомогне разкриването и документирането на обективната истина по случая и доказването на извършено престъпление, с участието на лице, заемащо висша публична длъжност", аргументират се тогава от КПКОНПИ.

Комисията е допълнила и свършеното към онзи момент по разследването - какви имоти притежава Кирил Котев, кога е напускал страната, какви дружества притежават и управляват той и семейството му. Любопитен акцент, цитиран от разследващите журналисти чрез документа, е следният: "Потвърдени са първоначалните данни за отношенията между Александър Манолев и Кирил Котев. Двамата поддържат контакт, но са изключително конспиративни. Поддържат комуникация чрез Вайбър и УатсАп. Налични са данни, че във връзка с извършваната престъпна дейност Александър Манолев регулярно пътува до гр. Сандански, където провежда срещи и комуникира с Кирил Котев, Георги Георгиев и Стоян Ангов, като проявява изключителна конспиративност".

Сред упълномощените длъжностни лица, които към онзи момент ще бъдат уведомени за получените резултати от разследването, е и Деньо Денев – тогава директор на дирекция "Противодействие на корупцията" в КПКОНПИ, а впоследствие зам.-председател на ДАНС и изпълняващ функциите председател на агенцията.