Без домашни, съчинения и писмени изпити: ChatGPT променя правилата в университетите

Ситуацията се разиграва все по-често в университети и образователни центрове - студент предава безупречна работа, добре написана, добре структурирана и без грешки. Но когато преподавателят го попита за съдържанието, възникват проблеми и съмнения дали самият той е автор или е използвал изкуствен интелект.

Появата на инструменти като ChatGPT коренно промени начина, по който учениците и студентите учат, и от своя страна трансформира начина, по който те биват оценявани.

Далеч от това да е мимолетна тенденция, изкуственият интелект се е превърнал в част от ежедневието на академичния живот. Според скорошен доклад на фондация CYD, 89% от испанските студенти използват инструменти с изкуствен интелект в обучението си, пише Евронюз.

Още: Румъния изгражда първия в света център за данни с квантов изкуствен интелект

И това не е просто случаен ресурс. Повечето го използват редовно, в някои случаи всеки ден. От разсейване на съмнения до изготвяне на цели задачи, изкуственият интелект се е превърнал в постоянен академичен асистент.

Тази промяна създаде безпрецедентна ситуация: работата, извършена извън класната стая, вече не гарантира, че ученикът действително е научил нещо.

Оценяване в ерата на изкуствения интелект

Университетите са добре запознати с тази нова реалност. В същия доклад се отбелязва, че повечето институции са засекли студенти, които въвеждат генерирани от изкуствен интелект отговори, дори в изпити.

Още: Microsoft и Uber бият отбой: Изкуственият интелект изяде бюджетите, хората се оказаха по-евтини

Предизвикателството е ясно - как да се оцени знанието, когато машина може да даде верни отговори за секунди?

В допълнение към това идва и друг проблем - плагиатството и трудността при забелязване на използването на тези инструменти. Много системи за откриване с изкуствен интелект далеч не са безпогрешни, което прави надзора още по-сложен.

Източник: Getty Images

Устните изпити ли са решението?

В отговор на тази ситуация, методите за оценяване се променят в някои образователни институции. Въпреки че не всички университети все още са преразгледали системите си, все повече институции избират формати, които изискват студентите да демонстрират знанията си в реално време.

Още: Шефът на OpenAI: Изкуственият интелект ще отнеме по-малко работни места от предвиденото

Устните изпити, почти забравени от години, се завръщат с пълна сила. В тях студентите трябва да обясняват понятия, да аргументират тезата си и да отговарят на въпроси без външна помощ.

Защитата на задания също става все по-разпространена - вече не е достатъчно само да се предаде документ, студентите трябва да го обосноват, обяснят и да отговорят на въпроси по него. Освен това много университети увеличават тежестта на присъствените тестове, за да намалят зависимостта си от работа, извършвана от вкъщи.

Не става въпрос само за рискове: ИИ предлага и предимства

Въпреки опасенията, изкуственият интелект не се възприема само като заплаха. Самите ученици признават ползите от него - мнозинството от тях вярват, че той може да подобри академичните им постижения.

Университетите също виждат потенциала му за персонализиране на преподаването, улесняване на изследванията и подобряване на подготовката на уроците. Този напредък обаче има и по-тъмна страна. Съществува риск студентите да станат прекалено зависими от технологиите, да намалят усилията си или да се обучават повърхностно.

Дълбока промяна в образованието

Това, което се случва, далеч надхвърля простото приспособяване на изпитите. То представлява структурна промяна в начина, по който разбираме ученето. В продължение на години образователната система е ценила запаметяването и способността за писане на задания. Днес много от тези задачи могат да бъдат изпълнявани от изкуствен интелект.

Ето защо умения като критично мислене, способността за аргументация на идеи и решаване на проблеми в реално време придобиват все по-голямо значение.