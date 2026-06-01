Важно за 2 юни: Тестват и системата BG-ALERT

Във вторни (2 юни) ще бъде белязан от засилена активност на системите за оповестяване в страната. Освен традиционния вой на сирени, с който се прекланяме пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, в рамките на един час гражданите ще станат свидетели и на отложения технически тест на системата BG-ALERT. Той ще е в продължение на половин час – от 11:00 до 11:30 часа.

Припомняме, че тесът на системата за ранно предупрежение трябваше да се проведе на 1 април тази година, но беше отложен.

За да се избегне излишно безпокойство, МВР и компетентните институции призовават гражданите да запазят спокойствие и да се запознаят с графика на задействане на системите.

Целта на проверката е да се тества функционирането на всички технически компоненти на системата. Важно е да се знае, че за целта ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Този канал се управлява изцяло от настройките на вашето лично устройство. Съобщения ще получат само потребителите, които изрично са активирали тестовия канал на телефоните си. Повече информация за настройките за различните операционни системи може да бъде намерена на официалния сайт: www.bg-alert.bg.

Точно в 12:00 часа в цялата страна ще бъдат задействани сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). По традиция, с решение на Министерския съвет от 1993 г., 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. Точно в обяд акустичните устройства в цялата страна ще излъчват непрекъснат сигнал в продължение на две минути, призовавайки към едноминутно мълчание и преклонение пред подвига на героите.

Общинските и държавните органи напомнят, че утрешното задействане на техническите устройства е с чисто тестова и възпоменателна цел и няма повод за паника.