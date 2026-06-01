След загубената Шампионска лига: Арсенал си взе поука и ще гони требъл с нова звезда

Новият шампион на Англия и финалист от Шампионска лига Арсенал постигна тези успехи най-вече заради солидната си защита. “Артилеристите“ допуснаха най-малко на брой попадение и в двете надпревари, но това не им беше достатъчно за повече от един трофей. Особено във финала на Шампионската лига се видя липсата на дълбочина в предни позиции, което е и основното звено, което Арсенал ще подсили през летния трансферен прозорец.

Арсенал се нуждае от подсилване в атаката

За Арсенал нападателното трио, което започна финала на Шампионска лига се състоеше от Леандро Тросар, Кай Хаверц и Букайо Сака. То работеше добре, но в никакъв случай не може да се каже, че е от най-висока световна класа. В даден момент атаката на “артилеристите“ беше водена от други трима – Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке и Габриел Мартинели. Гьокереш раздвижи нападението, но същото не можем да кажем за Мадуеке и Мартинели. В сблъсъка с ПСЖ си пролича, че те не са от световна класа и не са футболистите, които да спечелят на Арсенал Шампионската лига.

Морган Роджърс е голямата трансферна цел на Арсенал

За целта лондончани са набелязали нова звезда, която да привлекат през лятото. Според авторитетния журналист Дейвид Орнстийн става въпрос за Морган Роджърс от Астън Вила. Той може да играе както на крилото, така и зад нападателя, и ще бъде перфектният вариант за Микел Артета да подсили атаката си. Но “виланите“ няма да пуснат звездата си лесно, тъй като и те ще играят в Шампионска лига през следващия сезон. Английският национал е оценен на 80 милиона евро според специализирания сайт “transfermartk“, но със сигурност Арсенал ще трябва да плати повече от 100 милиона евро, ако иска да го има в редиците си.

Според информациите от Арсенал са готови да надхвърлят рекордните 280 милиона евро, изхарчени през един трансферен прозорец, за да привлекат достатъчно класни футболисти през лятото. Голямата цел пред “артилеристите“ е да станат третия английски отбор, печелил требъла, след Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити.

