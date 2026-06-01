След като го заплаши с украински сценарий, Путин честити рождения ден на арменския премиер с думата "приятел"

01 юни 2026, 15:05 часа
Руският диктатор Владимир Путин поздрави арменския министър-председател Никол Пашинян по повод рождения му ден, като определи връзките между Москва и Ереван за "приятелски" въпреки желанието на арменската страна да се откъсне от руската орбита и да се присъедини към Европейския съюз. Поздравът на издирвания от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл идва и на фона на влошените отношения с Армения заради факта, че руските "миротворци" в Нагорни Карабах изоставиха партньорите си в ОНД и ОДКС през есента на 2023 г., за да може армията на Азербайджан да завземе анклава с етнически арменци само за едно-две денонощия.

Текстът на поздравителното послание на Путин беше разпространен от прокремълските медии, в които Путин е цитиран да казва: „Отношенията между нашите страни са приятелски. И ние сме заинтересовани от тяхното по-нататъшно прогресивно развитие“.

На Русия не ѝ харесва, че Армения иска в ЕС

Припомняме, че Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан оказаха натиск върху Ереван с искането в Армения да бъде проведен референдум възможно най-скоро, който да реши дали страната да се присъедини към Европейския съюз, или ще има продължаването на членството в Евразийския икономически съюз (ЕИС). Членовете на съюза също така заявиха, че до декември ще подготвят доклад за последиците от евентуално спиране на участието на Армения в ЕИС.

Руският диктатор Владимир Путин пък припомни, че "кризата" в Украйна е започнала с желанието ѝ да се присъедини към ЕС - с намек и предупреждение към Ереван.

През май Пашинян прие в страната си срещата на върха на Европейската политическа общност, след което се срещна с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с ръководителя на Европейския съвет Антонио Коща. Пред двамата той заяви намерението на Армения да върви по пътя на евроинтеграцията. „Ако ни приемат, ще се радваме. Ако не, пак ще сме в печеливша позиция, защото ще се превърнем в страна с европейски стандарти“, каза арменският премиер: Пашинян: Армения иска в ЕС - дори да не ни приемат, пак ще спечелим (ВИДЕО).

Наскоро Русия наложи временни търговски ограничения върху вноса на арменски стоки, включително ягоди, цветя, алкохолни напитки и минерална вода. От 2 юни руският орган за контрол в селското стопанство Росселхознадзор забрани вноса на почти всички видове риба и рибни продукти от Армения. Ограниченията засягат почти всички арменски производители - с изключение на две компании, които са преминали проверките.

Тази седмица Армения отива на парламентарни избори, а партията на Пашинян води значително в социологическите проучвания.

