Истински парад на ментетата: Над 6 000 фалшиви стоки хванаха в Кубрат (СНИМКИ)

Хиляди стоки менте хванаха на открития пазар в Кубрат, съобщават от ОДМВР-Разград. 6 253 артикула, обозначени с търговски марки, предлагани без съгласието на притежателя на изключителното право, са иззети при акция на служители от РУ-Кубрат и колегите им от сектор “Противодействие на икономическата престъпност“. Контрабандните стоки с лога на известни търговски марки са установени при специализирана полицейска операция, проведена на 31 май на открития седмичен пазар в град Кубрат. В хода на акцията са извършени процесуално-следствени действия във временно обособените търговски обекти и ползваните от търговците товарни превозни средства.

Почти всички световни марки

Снимка ОДМВР-Разград

Открити са “маркови“ стоки - дамски чанти, спортни екипи, тениски, якета, панталони, шапки, колани, портфейли, чорапи, ръкавици, мъжко и дамско бельо и др., обозначени с логото на Nike, Adidas, Armani, Prada, Moncler, Polo, Icon, Puma, Boss, Guess, Balenciaga, Hugo и др.

Предлагани са за продажба в търговските обекти без съгласието на притежателите на изключителното право. Образувани са пет досъдебни производства по чл.172 Б, ал.1 от НК в условията на чл.212, ал.2 от НПК.

Като извършители са установени следните лица: 52-годишна жена от Разград, 52-годишна търговка от с. Владимировци, общ. Самуил, 46-годишна от с. Окорш, общ. Дулово, 30-годишен мъж от с. Владимировци, общ. Самуил и 34-годишна жена от гр. Исперих.

Предстои събраните материали да бъдат докладвани в Районна прокуратура - Кубрат.

