HUAWEI WATCH GT Runner 2 – смартчасовникът за бегачи, разработен съвместно с Елиуд Кипчоге, вече е на българския пазар с атрактивна стартова оферта

Новият HUAWEI WATCH GT Runner 2, създаден специално за бегачи с различно ниво на подготовка, вече е наличен на българския пазар на препоръчителна цена от 399 евро, а до 15-и май 2026 включително и със стартова отстъпка от 30 евро и други екстри. Сред тях са една година удължена гаранция, която се добавя към стандартната двугодишна гаранция, и 3-месечен абонамент за VIP услугата Huawei Health+. Получавате още 90-дневни безплатни абонаменти за Intervals.icu, Kotcha, RacePace и 60-дневен за Komoot. Освен с тях, новият смартчасовник е съвместим с редица популярни спортни приложения като Strava, URUNN и Naviki.

Както всички смартчасовници на Huawei, и HUAWEI WATCH GT Runner 2 е съвместим с iSO и Android. За NFC плащания директно от него можете да използвате приложението Curve Pay, като услугата ще работи дори да не носите със себе си смартфона по време на бягането си.

Изключително лекият (34.5 грама без каишката), и ергономичен модел идва с плетена AirDry каишка, комбинираща отлична въздушна циркулация със свойства за отблъскване на влагата, в три варианта – свежа преливка оранжево-лилаво-бяло (Dawn Orange), преливка от наситено ярко синьо към лилаво (Dusk Blue), и класическо черно (Midnight Black). Корпусите на съответните часовници носят цветни елементи, съобразени с дизайна на съответните каишки, а във всяка кутия ще намерите и втора каишка от флуороеластомер с перфорации, отново цветово съобразена с модела. Тя е особено подходяща за водни спортове. Дисплеят е защитен с Kunlun Glass стъкло и е с диаметър 43,5мм – оптимален размер, подходящ както за мъже, така и за спортуващите дами.

Маратони, над 100 други спортове и подробни здравни функции

HUAWEI WATCH GT Runner 2 е разработен съвместно с легендата на маратонското бягане Елиуд Кипчоге, успял да пробяга пълната маратонска дистанция за под 2 часа, и с dsm-firmenich Running Team. Моделът идва със специален маратонски режим, който не само проследява представянето по време на състезание, но и предоставя изчерпателни насоки от старта до финала. В основата им стои неинвазивен алгоритъм за изчисляване на лактатния праг и измерване на мощността при бягане, даващ информация за интензивността на тренировката и мускулното натоварване. Чрез автоматичен анализ на тези показатели бегачите могат да настройват тренировките си прецизно и да изграждат персонализирани тренировъчни програми и състезателни стратегии.

Освен да споделяте постиженията си в популярната социална мрежа за бегачи Strava, можете да се възползвате и от множество други приложения, с които да подобрите формата си. Така например Intervals.icu и RacePace са мощни инструменти за анализ и планиране, като първият предлага детайлни графики за натоварването и формата на спортистите, докато вторият се фокусира върху прецизно прогнозиране на темпото за бегачи. Kotcha допълва подготовката чрез персонализирани планове за бягане и колоездене, адаптирани към индивидуалните цели на потребителя. И за трите получавате безплатен 90-дневен абонамент със закупуването на HUAWEI WATCH GT Runner 2. Специалното предложение за Komoot от своя страна предоставя 60-дневен достъп до Premium функциите на платформата, включително специализирани карти и инструменти за планиране на маршрути на открито.

С новата 3D плаваща антена за точно проследяване на разстояние, темпо и маршрут HUAWEI WATCH GT Runner 2 постига значително подобрение в точността на GPS позиционирането спрямо предходния модел. Това гарантира прецизно проследяване на маршрута дори в предизвикателни среди като тунели или участъци с други препятствия пред GPS сигнала. Моделът поддържа още над 100 спортни режима, водоустойчивост IP69, издръжливост на гмуркане до 40м, и батерия, която издържа до две седмици при обичайно използване и 32 часа в режим Маратон.

По отношение на здравните показатели, освен прецизно следене на пулса, разполагате с функция за следене за потенциална аритмия на пулсовата вълна, оценка на VO₂ max, артериална ригидност, SpO₂, изготвяне на кардиограма, и също така детайлно проследяване на нивата на стрес, качеството на съня и емоционалното благосъстояние.

Над 2000 бегачи и техните приятели и семейства, както и жители и гости на столицата по време на своята уикенд разходка, имаха шанса първи в България да се запознаят с него на живо по време на предварителното експо и неделните стартове на Sofia Half Marathon 2026 на 5 април 2026, организиран от спортен клуб „Бегач“.

Наличности и стартова оферта

От днес, 15 април 2026, моделът е наличен в мрежата на Vivacom, Technopolis, Зора и партньори на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Plesio, Ozon.bg и Laptop.bg, а по-късно през април ще бъде наличен и в мрежата на Yettel, A1 и Техномаркет. Препоръчителната крайноклиентска цена е 399 евро, като до 15-и май 2026 включително получавате отстъпка от 30 евро и други екстри. Сред тях са една година удължена гаранция, която се добавя автоматично към стандартната двугодишна гаранция, и 3-месечен абонамент за VIP услугата Huawei Health+. Получавате още 90-дневни безплатни абонаменти за Intervals.icu, Kotcha, RacePace и 60-дневен за Komoot.

За повече информация за HUAWEI WATCH GT Runner 2 моля посетете: https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-gt-runner-2/