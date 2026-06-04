Официално: Ливърпул обяви името на новия си мениджър

Английският гранд Ливърпул официално обяви името на новия си мениджър. Това е испанският специалист Андони Ираола, който ще наследи на поста Арне Слот. Ираола подписа двугодишен договор на "Анфийлд", като процесът по назначаването му бе пряко ръководен от спортния директор Ричард Хюз, който назначи Ираола и в Борнемут през 2023 г.

Андони Ираола пое Ливърпул

"Черешите" записаха серия от 18 мача без загуба през втората половина на сезона 2025/26 в Премиър Лийг, което им донесе шесто място в класирането и участие в Лига Европа. Те завършиха на само три точки зад Ливърпул в класирането. "Наистина съм развълнуван, наистина съм развълнуван", каза Ираола пред Liverpoolfc.com. "Защото, очевидно, знаете за Ливърпул, знаете, че това е голям клуб, огромен клуб, един от най-големите в света."

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Треньорът, който умее да печели феновете

"Но усещайки отвътре и разбирайки малко повече за този клуб, винаги съм смятал, че това е специален клуб. Не са нужни много неща, за да те привлече Ливърпул. Ливърпул е Ливърпул. Но, разбира се, атмосферата, феновете, клубът, играчите, възможността да тренирам играчи от най-високо ниво, възможността да се боря за титли. Мисля, че не може да има нещо по-привлекателно от това. Трудно е да се намери. Затова съм наистина развълнуван да започна", каза още Ираола.

"Мога само да кажа на феновете, че искам да стана още един от вас, искам да си заслужа правото да бъда един от вас, за да можем да се наслаждаваме на всичко това заедно", завърши Ираола.

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