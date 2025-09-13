Войната в Украйна:

Изкуствен интелект ще подпомага здравните грижи в Норвегия

13 септември 2025, 01:04 часа 361 прочитания 0 коментара
Изкуствен интелект ще подпомага здравните грижи в Норвегия

Норвежкото правителство обяви плановете си за създаване на национална услуга с изкуствен интелект (ИИ), която да предоставя здравни съвети чрез платформата за обществено здраве на страната, съобщи Синхуа. Министерството на здравеопазването е възложило на Дирекцията по здравеопазване да оцени възможностите за внедряване на услугата, базирана на генеративна технология с ИИ, посочва се в прессъобщение. „Целта е да се осигурят качествени и безопасни здравни съвети за всички, като същевременно се гарантира, че норвежките препоръки и законодателство са в основата на системата“, заяви министърът на здравеопазването и социалните услуги Ян Кристиан Вестре.

Според правителството все повече норвежци, особено младите, търсят здравна информация чрез инструменти с изкуствен интелект. Данните показват, че седем от десет души на възраст между 16 и 24 години са използвали ИИ през последните три месеца. Вестре подчерта значението на национална услуга, която да служи като „дигитален здравен съветник, достъпен 24 часа в денонощието“, без да замества посещенията при лекари или спешната помощ, предаде БТА.

Очаква се новата услуга да бъде интегрирана в Helsenorge – официалния уебсайт за здравна информация в Норвегия. Правителството увери, че безопасността и защитата на личните данни ще бъдат приоритет, като Дирекцията по здравеопазване ще разгледа подробно правните и етичните аспекти.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Здравеопазване Норвегия Изкуствен интелект здраве информация 2025
