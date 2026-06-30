Изкуственият интелект се издъни: Ford връща на работа инженерите си

Автомобилният гигант Ford отново ще наеме 350 инженери, за да се справи с проблеми с качеството и да намали нарастващите гаранционни разходи. Причината: изкуственият интелект, на който компанията разчиташе, не успя да реши проблема със скъпоструващите дефекти.

„Разчитахме повече на автоматизираните системи за контрол на качеството, но не постигнахме желаните резултати“, призна главният оперативен директор на Ford Кумар Галхотра. „Върнахме инженерите. Те идентифицират източниците на дефекти, преди частта да стигне до поточната линия.“

Чарлз Пун, вицепрезидент на Ford по хардуерно инженерство, също призна грешката. Според него през последните години компанията е обръщала по-малко внимание на експертизата на най-компетентните си инженери. Пун също така отбеляза, че е погрешно да се предполага, че простото внедряване на изкуствен интелект ще бъде достатъчно за производството на висококачествен продукт.

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Сред завърналите се служители са бивши инженери на Ford, както и други опитни специалисти. Сега гаранционните рекламации и разходите за изтегляне намаляват. Според собствените данни на компанията, привидно непреодолими технически проблеми са стрували на Ford милиарди долари през последните години. Сега първите признаци на успех стават очевидни.

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