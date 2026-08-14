Yettel предлага HUAWEI FreeClip 2 S в комплект с бижу от българския бранд Flicka

Моделът комбинира лек open-ear дизайн, адаптивен звук и три дизайнерски аксесоара за персонализация от Flicka

Технологиите все по-често са не само функционална част от ежедневието, но и елемент от личния стил. Именно в тази посока е новото предложение на Yettel, което съчетава безжичните open-ear слушалки HUAWEI FreeClip 2 S с бижу за слушалка от българския бранд Flicka. При покупка на HUAWEI FreeClip 2 S или на предходния модел HUAWEI FreeClip 2 клиентите могат да изберат един от три дизайнерски аксесоара Flicka според наличността. Предложението е валидно до 30 септември 2026 г. или до изчерпване на количествата.

HUAWEI FreeClip 2 S продължават отличителната open-ear концепция на серията, при която слушалките не влизат в ушния канал и остават леки и удобни дори при продължително носене. Всяка от тях тежи само 5,1 грама, а адаптивното слушане настройва звука спрямо начина, по който са поставени слушалките, и заобикалящата среда, за да запази звученето ясно и балансирано в различни ситуации. При новия модел HUAWEI посочва 100% подобрение на ниските честоти и силата на звука, с цел по-плътно и отчетливо звучене въпреки отворената конструкция. За разговори FreeClip 2 S използват система с три микрофона и алгоритми за шумопотискане, които помагат гласът да се откроява по-ясно дори при по-силен околен шум.

Управлението е замислено така, че да изисква минимално взаимодействие със слушалките – освен с жестове, определени функции могат да се контролират и с движения на главата, което е удобно например при ходене или по време на тренировка. С едно зареждане слушалките предлагат до 9 часа слушане и до 38 часа с калъфа, а 10 минути зареждане са достатъчни за до 3 часа музика – практично решение за натоварен ден или пътуване.

FreeClip 2 S идват с елегантен огледален калъф за зареждане с 20% повече вътрешно пространство, така че слушалките могат да се прибират удобно и когато са комбинирани с аксесоарите Flicka. Моделът разполага със защита IP57 срещу прах и вода и е съвместим с устройства с iOS, Android и Windows.

Специално допълнение към комплекта са бижутата на българския бранд Flicka, създаден с идеята да преосмисли традиционния начин за носене на бижута. Тази концепция естествено се свързва с дизайна на HUAWEI FreeClip – слушалки, които сами по себе си напомнят моден аксесоар и могат да бъдат допълнени с различен акцент според индивидуалния стил.

Клиентите могат да избират между три ръчно изработени в България дизайна според наличността. Flicka Air е със сребристо покритие от паладий и платина и кристали 5A кубичен цирконий. Flicka Flow добавя по-изразен бижутериен акцент с 18-каратово златно покритие и 5A кубичен цирконий, а Flicka Water съчетава покритие от паладий и платина с естествени речни перли. И трите модела са със защита срещу потъмняване.

С бижутата Flicka HUAWEI FreeClip получават още една функция отвъд слушането на музика и разговорите – възможност да се впишат по-естествено в цялостната визия. Така технологичният продукт се превръща и във видим аксесоар, който може да се адаптира към различен стил и повод.