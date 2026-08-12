Yettel е лидер в продажбите на мобилни устройства и аксесоари за трета поредна година

За трета поредна година Yettel е лидер в продажбите на мобилни устройства според тазгодишното издание на Digitalk 101 – класацията на най-големите технологични компании в България за 2025 г.

Телекомът оглавява категорията „Комуникационно оборудване“ от 2023 г. до 2025 г., с което затвърждава позицията си на предпочитано място за покупка на потребителски устройства. Категорията обхваща приходите от продажби на смартфони, смартчасовници и аксесоари.

Yettel заема водеща позиция и по още един показател – по данни на класацията компанията запазва лидерството си по приходи в мобилния сегмент отново за период от три години (2023-2025 г.).

Резултатите са следствие от последователните усилия на компанията да развива своето продуктово портфолио и да предлага цялостно клиентско изживяване. Yettel поддържа асортимент от над 2000 артикула, сред които близо 200 модела мобилни телефони. Наскоро телекомът обяви, че е продал над 10 милиона телефона за 25-те години, в които е на българския пазар.

Традиционно силна за оператора е и категорията на смарт аксесоарите. Портфолиото включва над 160 продукта, сред които смартчасовници и други смарт джаджи. През 2025 г. Yettel отчита 7% ръст в продажбите на смарт аксесоари спрямо предходната година.

Изминалата 2025 г. беше ключова и за дигиталната трансформация на компанията. Yettel изцяло обнови мобилното си приложение, дигитализира 95% от клиентските интеракции и интегрира онлайн магазина си в него. В резултат през първото шестмесечие на 2026 г. телекомът отчита 56% ръст в продажбите на смартфони през дигиталните канали спрямо същия период на 2025 г.

Компанията продължава да развива приложението като цялостна дигитална платформа. През 2025 г. операторът разшири портфолиото си с нови услуги, сред които „Застраховки OneClick“, облачното решение Yettel Cloud и стрийминг платформата VOYO. Предоставянето на повече стойност чрез услуги отвъд традиционната свързаност, в съчетание с отличното клиентско изживяване, са сред основните стратегически приоритети на телекома.

Този дългосрочен фокус е и сред водещите фактори, благодарение на които Yettel запазва първото място по приходи от крайни клиенти в мобилния сегмент в периода 2023-2025 г. по данни на класацията.

„Резултатите показват, че клиентите избират все по-широк набор от наши услуги, устройства и дигитални решения – ясен знак, че постигаме основната си цел: да предоставяме на потребителите повече добавена стойност и да изграждаме все по-силна връзка с тях“, коментира Христо Цветков, главен директор „Стратегия“ в Yettel България.