Смартфонът като част от добрия план за лятото

Лятото често е сезонът, в който най-ясно разбираме какво очакваме от телефона си. Не само да изглежда добре и да работи бързо, а да издържа дълги дни навън, да снима добре при различна светлина, да се справя с ежедневни предизвикателства като вода и прах и да не изисква постоянно зареждане. При покупката, разбира се, значение има и бюджетът, особено когато разходите за почивки, пътувания и свободно време се натрупват.

През август А1 предлага избрани смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited. Сред тях са OPPO Reno16 Pro, HONOR 600 и Samsung Galaxy A37 5G – три модела с различен профил, които покриват различни летни ситуации и нужди.

OPPO Reno16 Pro – за хората, които разказват за лятото си в снимки и видео

OPPO Reno16 Pro поставя силен акцент върху създаването на съдържание. Неговата 200 MP основна камера запазва високо ниво на детайлност, а 50 MP ултрашироката и 50 MP телефото камера с 3,5-кратно оптично приближение позволяват да се снимат по-естествени портрети, отдалечени обекти и пейзажи. Предната 50 MP ултраширокоъгълна камера със 100-градусово зрително поле е особено практична за групови селфита, при които в кадъра трябва да останат както хората, така и атмосферата около тях.

За видео моделът предлага автоматично изправяне на 4K кадрите, което коригира наклона при снимане в движение, както и двустранен запис, който заснема едновременно сцената и реакцията на човека зад камерата. AI Remix Collage помага снимки, видеа и движещи се изображения да бъдат оформени в готови за споделяне композиции директно на устройството.

Дизайнът също е част от характера на Reno16 Pro. Тънкият корпус, матираната алуминиева рамка и отличителният 3D гръб го превръщат в естествено допълнение към летния стил. Защитата IP69K срещу вода и прах позволява телефонът да бъде използван по-спокойно около басейна, на плажа или по време на пътуване, а 6,32-инчовият OLED дисплей с адаптивна честота до 144 Hz осигурява плавно изживяване при снимки, видео, социални мрежи и игри.

HONOR 600 – за дълги дни навън и по-малко мислене за батерията

HONOR 600 е подходящ за хората, които прекарват повече време далеч от контакта – по време на преход, къмпинг, дълго пътуване с автомобил или цял ден край морето. Батерията с капацитет 6400 mAh осигурява до два дни и половина работа, а 80 W бързо зареждане помага устройството да бъде подготвено за следващия ден за кратко време. Поддържа се и 27 W обратно зареждане, с което телефонът може да подаде енергия към друго устройство.

200 MP основна камера с голям 1/1,4-инчов сензор, оптична стабилизация и AI подобрения при слаба светлина прави модела подходящ за вечерни снимки, портрети и кадри от движение. AI инструментите позволяват елементи в снимките да бъдат премахвани или променяни чрез гласови команди, а Image to Video 2.0 може да създава кратко видео от едно или няколко изображения.

Предимство при използване навън е и дисплеят с пикова HDR яркост до 8000 нита. Така екранът остава по-лесен за преглеждане при навигация, четене или снимане на открито. Корпусът е с дебелина 7,8 мм и тегло 185 грама, а защитата IP68, IP69 и IP69K и устойчивата конструкция го правят подходящ за по-активното ежедневие.

Samsung Galaxy A37 5G – за практичния избор, който остава актуален

Samsung Galaxy A37 5G е балансирано предложение за хората, които използват телефона си за много различни задачи – снимки, комуникация, работа, забавление и организация. Моделът разполага с 6,7-инчов FHD+ Super AMOLED дисплей с Vision Booster, който е удобен за навигация, гледане на съдържание и редактиране на снимки.

Камерата включва 50 MP основен, 8 MP ултраширокоъгълен и 5 MP макро обектив. Nightography подобрява кадрите при слаба светлина, а Super HDR видеото на предната камера помага лицата и фонът да изглеждат по-балансирано.

Сред най-практичните AI възможности са Object Eraser за премахване на нежелани хора и предмети от снимките и Edit Suggestion, която предлага автоматични корекции на сенки, отражения, резолюция и фон. Circle to Search with Google позволява информация за място, предмет или част от облекло да бъде намерена чрез ограждане директно върху екрана.

Батерията е с капацитет 5000 mAh и издържа до два дни, а със Super Fast Charging 2.0 достига до 60% заряд за около 30 минути. Защитата IP68 и Gorilla Glass Victus+ допринасят за издръжливостта на смартфона, а до шест поколения ъпгрейди на операционната система и шест години актуализации за сигурност правят модела добър избор за потребителите, които планират да използват устройството дълго.

OPPO Reno16 Pro, HONOR 600 и Samsung Galaxy A37 5G и много други модели с 0% лихва на лизинг за 24 месеца могат да бъдат разгледани в магазините на А1 и онлайн на a1.bg. Така покупката ви може да бъде разпределена в предвидими месечни вноски и да не се превръща в голям еднократен разход в сезона на почивките.