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Хиляди китайски хуманоидни роботи вече "завладяват" света (ВИДЕО)

13 август 2026, 7:23 часа 507 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Хиляди китайски хуманоидни роботи вече "завладяват" света (ВИДЕО)

Китай вече е изпратил 2000 хуманоидни робота в чужбина — и това е само началото. AiMOGA Robotics обяви, че е изпратила роботите Mornine (Морийн) в Европа, Близкия изток, Югоизточна Азия и Африка.

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Mornine е андроид с женски външен вид и изкуствен интелект (ИИ, AI), който може да комуникира на множество езици. Този робот по план може да се използва в болници, магазини, музеи и автокъщи — главно да говори с посетители, изпълнявайки задачи за улесняване на хората, и подпомагане на персонала на съответното място. Машината тежи 70 килограма и е висока 1,67 метра. Тя може да общува на 11 езика, цената на една машина е 41 400 долара.

Роботът е специално проектиран да бъде сравнително прост и евтин за масово производство. И за да се избегне ефектът на "зловещата долина", му е даден екранен визьор вместо реалистични очи — което води до доста киберпънк вид. "Зловещата долина" представлява човешка психологическа реакция на страх и отрицание срещу обекти, които имат човешки вид, но видимо няма как да ги сбъркаш за човек.

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Колкото до технологичното развитие на света - отпорът срещу роботизирането си е налице, често по неочакван и предизвикващ усмивка начин - ОЩЕ: Може да са шпиони: САЩ забраниха китайски хуманоидни роботи да се внасят в страната

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Китай роботи хуманоидни роботи
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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