Ема Уотсън излиза с милиардер. Разцелува го пред всички (СНИМКИ)

Британската актриса Ема Уотсън, известна със ролята си на Хърмаяни Грейнджър във филмовата поредица "Хари Потър", беше заснета да целува мексиканския милиардер предприемач Гонсало Евия Байерес на летище на 4 март. По-късно двамата са забелязани да вечеря заедно в изискан ресторант, след което са снимани и с питие в близко заведение.

Според информация на "Quién", двамата за първи път са били видени заедно в Куршевел, във френските Алпи, в края на 2025 г. След това са били заснети в Пуента Мита – живописен полуостров на 10 мили северно от Пуерто Валярта на мексиканското тихоокеанско крайбрежие.

Въпреки че Уотсън е знаменитост, която предпочита да пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите, преди време тя открито споделя любопитни подробности за връзките си. По време на участие в подкаста "On Purpose" на Джей Шети, тя казва, че предпочита партньори, които не са твърде запознати с работата ѝ, защото това ѝ позволява да бъде по-спокойна и естествена.

Новата светска двойка

Според онлайн източници, мъжът до Уотсън - Байерес, има впечатляващо образование. В момента е главен изпълнителен директор на компания за изкуствен интелект, съобщава "Cosmopolitan", цитирани от "People". Той е учил в швейцарското пансионно училище "Le Rosey", както и в "Ransom Everglades School" в Маями, преди да продължи обучението си в Мексико в "Colegio Vista Hermosa" и "Cumbres". Завършва с диплома по икономика в ITAM, според "Us Weekly".

Emma Watson is reportedly dating Mexican businessman Gonzalo Hevia Baillères. pic.twitter.com/PyfqDohmj1 — Pop Tingz (@PopTingz) March 5, 2026

Преди медиите да свържат името на актрисата с Байерес, Уотсън беше обект на слухове за романтична връзка с Брандън Грийн, син на модния изпълнител Сър Питър Грийн, през 2022 г.

Засега Ема Уотсън не е коментирала публично отношенията си с латиноамериканския бизнесмен.

