Гърция и Турция в спор за отбраната на Кипър

След като в понеделник Гърция изпрати изстребители F-16 и военни фрегати в Кипър, а по-късно обяви, че ще разположи ракети Patriot в Карпатос на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток и атаките срещу британската военна база в Акротири, реакцията на Турция не закъсня. Макар и Атина да казва, че става въпрос за отбрана, Анкара повдигна въпроса за демилитаризацията на островите в източната част на Егейско море, предаде Kathimerini.

Турция обвини Гърция, че се възползва от ситуация

„Считаме, че последните изявления, направени в нарушение на демилитаризирания статут на егейските острови, са несериозни, злощастни и ненавременни“, заяви говорителят на турското външно министерство Онджу Кечели в публикация в социалните медии в четвъртък, добавяйки, че „няма място за дебат относно обективния правен статут на източните егейски острови и Додеканезките острови“.

Без да говори директно за решението на Атина да изпрати ракетите до Карпатос, който се намира между Крит и Родос в югоизточната част на Егейско море, Кечели продължи да обвинява „определени кръгове“, че „се стремят да се възползват от последните събития в нашия регион и се стремят при всяка възможност да отровят двустранните ни отношения с нашия съюзник в НАТО Гърция“. Тези „кръгове“, каза той, „се опитват да постигнат нов свършен факт“. ОЩЕ: Гърция и Турция обсъдиха Близкия изток: Нито дума за Кипър

Гърция: Отбранителната ни позиция не подлежи на обсъждане

„Едностранните твърдения относно демилитаризацията на островите в Егейско море са неоснователни и многократно са били отхвърляни изцяло. Статутът на гръцките острови в източната част на Егейско море се урежда от Лозанския договор от 1923 г., Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. и Парижкия мирен договор от 1947 г., по който Турция дори не е договаряща страна“, заяви говорителят на Министерството на външните работи Лана Зокиу в публикация в X. „Тези договори не оставят никакво съмнение относно статута на островите.“ „Отбранителната позиция на Гърция не подлежи на обсъждане. Военното положение в по-широкото ни съседство изисква страната да поддържа необходимата отбранителна готовност. Преобладаващата несигурност и рискът от по-нататъшна ескалация на войната изискват благоразумие и сдържаност, а не неефективни изявления“, добави Зохиу. ОЩЕ: Европа струпва въоръжение в Кипър: След Гърция - Франция ще разположи фрегати и ПВО (ВИДЕА)*