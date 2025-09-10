Какво видяхме от презентацията на Apple?

Както всяка година, мултинационалната корпорация Apple представи най-новите иновации в сферата на потребителската електроника и мобилните устройства, по време на събитието си на 9-ти септември.

Разбира се, основен акцент в дългоочакваното събитие бяха новите смартфони - iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и най-новата придобивка в семейството на айфоните - iPhone Air. Докато първите три грабнаха зрителите с усъвършенствана формула, по-силна производителност и по-ярки екрани, звездата на вечерта със сигурност беше iPhone Air - най-тънкият телефон в историята на компанията, с дебелина от 5,6 мм и титаниева рамка.

Източник: Apple

Моделът съчетава революционен дизайн и висока издръжливост, благодарение на новото покритие Ceramic Shield 2, което намалява отраженията и увеличава устойчивостта на дисплея.

Какви обаче са ключовите иновации в света на новите мобилни устройства?

Източник: Apple

Серията iPhone 17 получи значителни подобрения в няколко аспекта. Новите телефони са оборудвани с по-бързи процесори A19 и A19 Pro, които гарантират още по-гладко потребителско изживяване. Екраните вече предлагат 120 Hz ProMotion, Always-On функционалност и значително по-висока яркост. Иновации има и в новите камери. Pro и Pro Max разполагат с нов 48-мегапикселов телеобектив, който предлага до 8-кратно оптично увеличение, което е значително увеличение в сравнение с предишните модели. За първи път в iPhone и двата Pro модела могат да записват 8K видео. Предната камера също е подобрена с 24-мегапикселов сензор.

Основен акцент при новата серия са батерията и изкуствения интелект. Според Apple моделите Pro идват с най-голямата батерия, която някога е имало в iPhone, осигуряваща най-добрата издръжливост досега. Това означава до 39 часа възпроизвеждане на видео в Pro Max, в сравнение с 33 часа за 16 Pro Max.

Но компанията не се ограничи само до смартфоните. На сцената бяха представени и новите AirPods Pro 3, които предлагат усъвършенствана шумоизолация, сензори за мониторинг на сърдечната честота и дори функция за жив превод. Пред зрителите дебютира и новия Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3.

Watch Series 11 интегрира инструменти за откриване на хипертония и подобрено проследяване на съня, докато Ultra 3 предлага сателитна връзка за спешни ситуации и още по-ярък дисплей. По-достъпният SE 3 вече разполага с Always-On екран и разширени функции за здравеопазване.

Apple демонстрира и своето ново дизайнерско направление – Liquid Glass. То залага на прозрачни и динамични елементи с усещане за „течност и стъкло“, които ще присъстват в iOS 26, macOS Tahoe и останалите операционни системи.

Въпреки аплодисментите за хардуерните новости, инвеститори и анализатори поставиха въпроса за стратегията на компанията в сферата на изкуствения интелект и развитието на Siri. Независимо от критиките, iPhone Air и серията iPhone 17 вече се очертават като едни от най-желаните устройства.

В България засега повечето доставчици на технологични продукти са обявили предварителни поръчки от 12 септември, а същинските продажби на новите модели започват на 19 септември.