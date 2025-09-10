Еврокомисията заговори за квалифицирано мнозинство за решенията за външната политика

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заговори за въвеждането на квалифицирано мнозинство при вземане на решенията във външнополитически план, предава репортер на Actualno.com в Европарламента в Страсбург. Това се разчита като ясен сигнал към държави-членки като Унгария и Чехия, които не проявяват единство по отношение на проевропейското бъдеще на страните си и на ЕС като проект, като често са обвинявани и в откровено проруски позиции по отношение войната в Украйна.

През юни отново Европейската комисия призова повече решения в Съвета на ЕС да се взимат с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие и то в изказване от името на ЕК от трибуната на Европейския парламент от страна на еврокомисарят Екатерина Захариева. Тогава тя каза, че трябва да бъдат отчитани и тревогите на отделните държави в ЕС при гласуването на решенията.

"Смятам, че трябва да преминем към квалифицирано мнозинство в някои области, например във външната политика. Време е да се освободим от оковите на единодушието. Важно е да гарантираме, че нашият Съюз е по-бърз и може да постига резултати в полза на европейците. Защото само така можем да спечелим тази борба заедно. И да осигурим мига, в който Европа постига своята независимост", каза на финала на речта си Фон дер Лайен и отново призова за единение на всички проевропейски демократични сили и работа по законодателни пакети, които да съберат проевропейско мнозинство.

"Преди 80 години нашият континент беше ад на земята. Преди 40 години нашият континент беше разделен от стена. Но всеки път европейците решаваха да се борят за по-добро бъдеще. Да се превърнат в едно цяло - и да направят това цяло силно. И именно към това ще се стремя всеки ден. Да живее Европа", каза Урсула фон дер Лайен, предава репортер на Actualno.com от пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург.

По-рано по време на годишната си реч за състоянието на Съюза тя обяви и нови мерки за жилищна политика в европейските страни, прекратяване на зависимостта от руски изкопаеми горива, край на бедността в ЕС до 2050 г. и защита на търговското споразумение на ЕС със САЩ. И още - пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости и стотици журналисти от целия свят, Фон дер Лайен обяви още нова финансова подкрепа за Украйна, 19-и пакет санкции към Русия, спиране на подкрепата за Израел и нови инвестиции в отбрана. Речта бе съпътствана от бурни реакции от опозиционни депутати и парламентарни групи, както и от протести.

