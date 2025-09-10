Полша активира чл. 4 от Северноатлантическия договор: Какво означава това?

Полша е поискала активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, което НАТО вече направил, съобщи полската медия Polsat News, позовавайки се на изявление на говорителя на правителството Адам Шлапка. Причината за това са руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на страната член на НАТО. Припомняме, че тази сутрин полските военни съобщиха, че са свалили дронове по време на руската атака срещу съседна Украйна.

Какво означава това?

Чл. 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях.

Премиерът на страната Доналд Туск обясни, че член 4 е само началото. „Ще очакваме значително по-голяма подкрепа по време на консултациите. Това е конфронтация, която Русия обяви срещу свободния свят“, подчерта Туск.

В историята на Алианса, член 4 е бил задействан седем пъти от 1949 г. насам. Полша направи това през 2022 г., заедно с група съюзници, във връзка с пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, а по-рано, през 2014 г., във връзка с предизвиканата от Русия криза в Крим и Донбас. ОЩЕ: "Не само гледаме, но и действаме сериозно": Българският еврокомисар за ескалацията в Полша (ВИДЕО)

Полша е по-близо до открит конфликт от Втората световна война насам

Туск каза още, че Полша е най-близо до открит конфликт от всякога след Втората световна война, предаде BBC.

„Нямам причина да твърдя, че сме на ръба на война, но границата е премината и е несравнимо по-опасно от преди“, каза още Туск.

Припомняме, че полският президент Карол Навроцки обяви, че свиква среща на Националния съвет за сигурност на страната. ОЩЕ: Полският президент свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност. Ще бъде ли активиран чл.5?