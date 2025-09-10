Приятелят на Пабло Ескобар, който изуми света с „удара на скорпиона“

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Той бе един от най-известните футболисти в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. В родината му го почитаха като Бог. В света бе познат с нестандартния си стил на игра, който често го поставяше в светлината на прожекторите. Неговата слава обаче му изигра лоша шега. Причината – приятелските му отношения с някои от най-известните наркобарони и най-вече с Ел Патрон – Пабло Ескобар.

Рене Игита става един от най-добрите вратари

Рене Игита е роден на 27 август 1966 година в един от работническите квартали на Меделин – Кастия. Още от ранна детска възраст той се сблъсква с редица трудности – баща му напуска семейството, а малко по-късно майка му умира. Грижите за отглеждането на Рене поема неговата баба Ана Фелиса.

Игита стартира кариерата си в столичния Милионариос. Първоначално играе като нападател, но треньорите виждат огромния му потенциал и го слагат вратар. Младият страж бързо свиква с новата си роля и успява да си пробие път до първия отбор на клуба от Богота. През 1986-та Рене се завръща в родния си град, след като облича екипа на Атлетико Насионал. По онова време „зелените“ имат неограничени финансови възможности, тъй като зад гърба им стои най-известният наркотрафикант Пабло Ескобар.

Запознава се с Ел Патрон още през 1987 година

Ел Патрон, както всички наричат наркобарона, е голям любител на футбола. Той обаче инвестира в спорта и по една много проста причина – пране на пари. Така в състава на Атлетико се оказват млади звезди като Рене Игита, Андрес Ескобар, Луис Фернандо Ерера, Алексис Гарсия и Леонел Алварес. Всеки един от тях е национал на Колумбия и заедно успяват да донесат на отбора немалко успехи. По това време вратарят се запознава с Ескобар. Това става благодарение на неговите приятелски отношения с брата на наркобарона – Роберто. През 1989-та Атлетико Насионал вдига най-голямото отличие в клубния футбол в Южна Америка – Копа Либертадорес.

През лятото на 1990-та Игита и националният отбор на Колумбия представят страната на Световното първенство в Италия, където достигат до 1/8-финалите за първи път в историята на тима. Игита обаче допуска много сериозна грешка в мача срещу Камерун, когато се втурва да изнася топката напред, но тя му е отнета от Роже Мила, който отбелязва гол. В крайна сметка Колумбия отпада от надпреварата. Заради необмислената си постъпка вратарят получава прякора Лудия.

Вратарят често посещава Ескобар в „Ла Катедрал“

През 1991 година Пабло Ескобар сключва сделка с колумбийското правителство и се предава на властите, за да не бъде екстрадиран в САЩ. Той обаче е категоричен – ще лежи, но само в затвор, който той избере. Така се ражда митичният „Ла Катедрал“. Занданът е изграден според изричните изисквания на наркобарона. В него има футболно игрище, джакузи, водопад и редица други екстри. Надзирателите пък са подбрани лично от Ел Патрон. Според редица източници целта на затвора не е да държи Ескобар вътре, а да го пази от неговите конкуренти.

По време на престоя си в „Ла Катедрал“ Ескобар често кани футболни знаменитости. Там всички играят футбол, правят си барбекю и се забавляват, докато наркобосът изтърпява своето 5-годишно наказание. Сред тях винаги е и неговият стар приятел Рене Игита. През лятото на 1992-ра обаче Ел Патрон бяга от затвора и се укрива от властите близо 2 години. Ескобар има нужда от бързи пари и през 1993-та решава да направи нещо немислимо – отвлича дъщерята на своя бивш съдружник в търговията с дрога и в издръжката на Атлетико Насионал – Карлос Молина.

Игита лежи 7 месеца в затвора

Малко след покушението Рене Игита получава съобщение от Молина, в което наркобаронът иска среща. Вратарят няма как да откаже. Карлос Молина обяснява проблема и моли футболиста за помощ, заради приятелските му отношения с Ескобар. След дълги уговорки стражът се съгласява да играе ролята на посредник. Игита трябва да занесе 300 000 хиляди долара на хората на Ел Патрон, за да бъде освободена 15-годишната Клаудия. Колумбийският национал изпълнява стриктно указанията и предава въпросната сума, за да може тийнейджърката да се върне при семейството си. В знак на благодарност Молина дава на Игита 64 хиляди долара.

Няколко дни по-късно самият вратар споделя пред медиите, че има основна роля за освобождаването на Клаудия Молина. Така и властите разбират за всичко станало. Полицията арестува вратаря за нарушаване на закона. Той е обвинен, че се е облагодетелствал финансово от отвличане, което е сериозно престъпление. Съдът намира Рене Игита за виновен и той лежи 7 месеца в затвора.

В края на 1993 година Пабло Ескобар е убит в съвместна акция на правителствата на Колумбия и САЩ срещу наркоразпространението. Игита обаче пропуска Световното първенство в САЩ през лятото на 1994-та, тъй като все още е зад решетките. Когато е освободен, той се завръща във футбола. Този път колумбиецът е решен да стои далеч от неприятности. Той се фокусира само върху спорта и прави своето дългоочаквано завръщане в националния отбор на Колумбия.

Игира шокира света с „удара на скорпиона“

На 6 септември 1995 година Рене Игита записва със златни букви името си в историята на футбола. По време на контрола с Англия на „Уембли“ вратарят прави знаменития „удар на скорпиона“, който му носи световна слава. Халфът на „трите лъва“ Джейми Реднап опитва изстрел от далечно разстояние, но вместо да хване топката с лекота, Игита решава да скочи напред, да извие краката си към гърба и с пети да избие кълбото, което лети към неговата мрежа. Съотборниците му, треньорите, коментаторите и феновете са в шок. Те дълго време не могат да разберат какво точно е направил ексцентричният колумбийски страж. Изпълнението на Рене Игита обикаля световните медии и става една от водещите новини през деня, а и в следващите месеци и години. То превръща вратаря в легенда на спорта.

Рене Игита сложи край на знаменитата си кариера през 2009 година. По време на своя футболен път той е един от най-резултатните вратари в света. Колумбиецът обаче няма да бъде запомнен със своите страхотни намеси или с множеството голове, които вкара във вратата на съперника, а ще остане в спомените на феновете със своя „удар на скорпиона“. Както и с приятелството си с един от най-опасните хора на планетата – Пабло Ескобар, което му донесе само и единствено беди.

Автор: Бойко Димитров

