Първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло: Тодор Живков ми обеща награда (ВИДЕО)

Легендарният ни щангист Стефан Топуров разкри, че Тодор Живков лично му е обещал да получи нова кола, ако успее да победи Наим Сюлейманоглу на Олимпийските игри в Сеул през 1988 година. Топуров гостува в подкаста Код Спорт, където за първи път открехна вратата към някои от най-любопитните случки от приятелството си с Джобния Херкулес и работата си с железния Иван Абаджиев.

Първият човек в историята, вдигнал над главата си си три пъти собственото си тегло, разказа от първо лице за бягството на Наим в Мелбърн и за почти непосилните тренировки на Абаджиев.

А какво се е случвало на Стефан Топуров при ударното сваляне на килограми преди състезанията, колко силно е било приятелството му със Сюлейманоглу, как политиката се е намесвала в спорта по онова време и колко далеч според него може да стигне Карлос Насар – гледайте в целия епизод.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
