Минчев: Има голямо недоволство в ЕП към Фон дер Лайен - говори за върховенство на закона, но очаквам действията

"В началото на мандата на настоящата ЕК конкурентоспособността бе основна тема. Преди година излезе и доклада на Марио Драги, но, честно казано, малка част от препоръките са изпълнени - около 10%. Това не може да остане така, защото самия Драги каза, че изборът пред Европа е или да се промени, или да потъне."

Това коментира евродепутатът от "Обнови Европа" и българската "Продължаваме промяната" Никола Минчев пред репортер на Actualno.com и български медии в Европейския парламент в Страсбург. По думите му Фон дер Лайен е опитала да протегне ръка към различни части от пленарната зала с тази си реч.

"Засегна и темата с върховенството на правото и обвързването на достъпа до европейски средства с правовата държава. Тя бе доста категорична, че ЕК ще съблюдава това, но предпочитам да видя реалните действия, преди заявките. Опита се да привлече големи части от залата обратно на своя страна - левите със социалните теми, зелените със Зелената сделка и т.н. Има голямо недоволство в групите към работата на ЕК в момента и към това какви мнозинства се групират с цел да се прокарват политиките на Комисията", подчерта Минчев по повод факта, че Фон дер Лайен няма собствено мнозинство в пленарна зала и все по-трудно прокарва големите реформи. Липсата на съгласия по такива теми вече проличаха по отношение на плана на ЕК за постигане на амбициозната цел за 90% декарбонизация до 2024 г., търговското споразумение със САЩ и многогодишната финансова рамка на ЕС.

Снимка: European Parliament

Иначе по-рано по време на годишната си реч за състоянието на Съюза тя обяви и нови мерки за жилищна политика в европейските страни, прекратяване на зависимостта от руски изкопаеми горива, край на бедността в ЕС до 2050 г. и защита на търговското споразумение на ЕС със САЩ. И още - пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости и стотици журналисти от целия свят, Фон дер Лайен обяви още нова финансова подкрепа за Украйна, 19-и пакет санкции към Русия, спиране на подкрепата за Израел и нови инвестиции в отбрана. Речта бе съпътствана от бурни реакции от опозиционни депутати и парламентарни групи, както и от протести, предава репортер на Actualno.com от Страсбург.

