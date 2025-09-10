Войната в Украйна:

"С грижа за здравето": Повече от 30 г. ДКЦ ВИТА обединява модерната медицина и лично отношение (ВИДЕО)

ВИТА е сред водещите диагностично-консултативни центрове в София, защото работим за Вас с професионализъм и внимание към всеки детайл. Тук обединяваме опита на доказани специалисти с достиженията на модерната медицина и лично отношение.

Преглед, диагностика, лаборатории

Прегледи, диагностика, лаборатории – всичко на едно място за Ваше удобството. С нас не започвате отначало – ние познаваме вашите нужди, проследяваме състоянието ви и сме тук, когато имате нужда. Всички кабинети работят с предварително записване, без излишно чакане.

Очакваме Ви на две локации - Център, ул. Драговица №9 и бул. Филип Кутев № 10

