Какво е общото между Стан, Стефи и Алексчето – познавате ли инфлуенсърите, които децата ви следват?

Тримата популярни създатели на съдържание застават зад кампанията Digital Scouts, посветена на безопасността в интернет

Те са хората, с които децата прекарват голяма част от времето си онлайн. Това са популярните личности в дигиталното пространство, от чиито начин на живот подрастващите се вълнуват. Модни или музикални трендове, TikTok предизвикателства, мемета, клипчета със съдържание, чийто смисъл често не разбираме, поне от първия път – това вероятно ще видите, ако за момент седнете до тийна у дома или погледнете през рамото на дете в градския транспорт. Някои от тях курсират из социалните мрежи, стават „вайръл“ – без да е известен източникът или създателят, без посока и цел, а други са дело на инфлуенсъри, които стоят с името си зад съдържанието. Попитайте детето си кои български инфлуенсъри следва. Твърде вероятно е сред отговорите да са Алексчето, Стан и Стефи.

Защо е важно да ги познавате?

Защото съдържанието, което децата консумират онлайн, е и повод за важни разговори у дома относно безопасността в интернет. Именно по тези теми ще говорят в идните месеци Алексчето, Стан и Стефи – посланици на кампанията Digital Scouts, която наскоро стартира с нов облик. Инициативата е дело на Yettel в партньорство с Центъра за безопасен интернет, а новият формат добавя две нови онлайн игри, посветени на защитата в мрежата, подходящи за деца от различни възрастови групи и свободно достъпни на Digitalscouts.bg.

За по-малките на възраст до 14 години играта включва решаване на пъзели и предизвикателства, свързани със създаване на силни пароли, разпознаване на фалшиви новини, реакция при нежелани съобщения и онлайн тормоз, както и споделяне на лична информация онлайн. Младежите над 14 години имат за задача да разплетат мистерия, свързана с хакнат телефон и изтекли снимки онлайн. Участниците получават достъп до устройството на момичето, станало жертва на онлайн атака и трябва да разкрият кой и как е извършил злодеянието.

Елементът на геймификация в новото издание на Digital Scouts е добавен именно, за да подсили преживяванията и удовлетворението на децата, докато се справят с различните предизвикателства, а същевременно с това развиват умения като креативност, критично мислене и решаване на проблеми. Всички, успешно завършили една от двете игри, могат да се регистрират за томбола с награди.

Алексчето, Стан и Стефи в ролята на дигитални скаути

Кампанията Digital Scouts и тази година има свой отбор от звездни посланици в социалните медии – това са инфлуенсърите Стан, Стефи и Алексчето. Тримата създатели на съдържание устойчиво подкрепят каузата с ангажиращо съдържание всеки месец в социалните си мрежи и новия броудкаст канал на Digital Scouts, за да помогнат на хиляди деца да сърфират безопасно в интернет и да се предпазват от онлайн атаки и измами.

„Онлайн тормозът и кражбата на самоличност в интернет са сериозни проблеми, които могат да се превърнат в истинска лична драма и да имат трайни последствия за подрастващите. Затова засягам тези теми не само в работата си, но и в романите, които пиша“, посочва Станислав Койчев, познат като Стан. Той с готовност приема да се включи в кампанията Digital Scouts – чрез нея може да привлече вниманието на последователите си към темата за дигиталната безопасност и да помогне на децата да бъдат по-внимателни и по-подготвени за своя живот онлайн и офлайн.

Двамата със Стефи са единодушни, че е важно тийнейджърите да са осъзнати относно своя дигитален отпечатък, но без да се цензурират сами, а чрез самоконтрол и информираност. „Ако сега бях на 13-14 години, бих била много по-внимателна какво публикувам и споделям за себе си, защото знам какъв тип постове и снимки биха ме направили уязвима. Днес границите между публично и лично са размити и затова е изключително важно да знаем, че всяка снимка, всеки коментар, всяко харесване оставят следа“, казва Стефи. Тя сравнява дигиталния отпечатък със стъпките в мокър пясък. „Мислим си, че ще изчезнат със следващата вълна, но някои от тях остават много по-дълго и тази следа може да бъде видяна и използвана в момент, когато най-малко очакваме и от хора, които не са добронамерени към нас“.

Звездното трио скаути се допълва от Алексчето, която се вълнува силно от защитата на личните данни в интернет. Тя самата се старае да съхранява добре личната си информация, но въпреки това е попадала в неприятни ситуации. „Нерядко се случва да се разпространява личният адрес или дори телефонният номер на публични личности, което може да доведе до посещения от непознати или телефонен тормоз. Подобно нарушаване на личното пространство никак не е за подценяване“, разказва Алексчето.

Социалните мрежи и самооценката на децата

Посланиците на кампанията Digital Scouts силно се вълнуват от това как интензивната употреба на социални мрежи влияе върху самочувствието и самооценката. Според Стан би било добре, ако подрастващите се опитат да живеят повече извън интернет и да не изграждат усещането си за собствена стойност чрез цифри в дигиталното пространство и брой лайкове, а чрез уменията и качествата, които наистина притежават.

„Много хубаво и вдъхновяващо е, когато виждам децата да развиват силните си страни, да преследват целите си и да успяват в сферите, които ги правят щастливи. Това според мен е начинът да изградят стабилна самооценка, която стъпва на тяхната същност и реална стойност, а не на временни харесвания или последователи“, добавя той и споделя, че се старае да следва тези принципи и да търси щастието си извън онлайн пространството, макар работата му да е тясно свързана с интернет и създаването на дигитално съдържание да му е голяма страст.

„Вярвам, че истинската стойност на човека не е в лайковете или гледанията, а в това как се чувстваш, когато си сам със себе си в реалността“, казва Стефи. Тя припомня на младите хора, че социалните мрежи често показват само една част от истината и това, че си видял едно стори не означава, че знаеш цялата история зад него. Затова и смята, че най-важното нещо е да не губим усещането за баланс, защото животът не се случва само на екрана. Стефи подчертава колко нужно е да отделяме време за реални занимания, които носят смисъл и развиват личността – четене на книги, срещи с приятели, практикуване на хобита и повече моменти „тук и сега“, извън социалните медии.

Алексчето насърчава децата да бъдат смели, да следват пътя си и да не се вълнуват твърде много от коментари в социалните мрежи, защото така ще бъдат по-щастливи и креативни. Самата тя очаква от участието си в кампанията да научи още много интересни и полезни неща, за да може с още повече увереност да вдъхновява връстниците си да бъдат смели и разумни в мрежата.

Ролята на дигиталните родители

Дигиталната безопасност на децата е споделена отговорност. Докато инфлуенсърите говорят на езика на младите и ги насърчават да бъдат по-внимателни онлайн, инициативата „Дигитално родителство“ се обръща към възрастните – онези, които ежедневно се стремят да предпазват подрастващите от опасностите във виртуалния и реалния свят. Нейната цел е да им помага да са по-близо до децата си, да общуват по-ефективно с тях и да са наясно с рисковете в онлайн пространството. В помощ на семействата, Yettel съвместно с Центъра за безопасен интернет организира тематични срещи с родителите и разработва свободно достъпни ресурси, сред които е и Речник на дигиталната грамотност.