Рюте: Навлизането над Полша бе абсолютно безразсъдно. Ще защитим всеки сантиметър от НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте окачестви нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове като "напълно безразсъдно".

"Независимо дали е било умишлено или не, то е напълно безразсъдно, напълно опасно. Но пълната оценка все още продължава. Моето послание към Путин е ясно: Спрете войната в Украйна, спрете ескалацията на войната, която сега фактически водите срещу невинни цивилни и гражданска инфраструктура, и спрете нарушаването на въздушното пространство на съюзниците. Знайте, че сме готови, че сме бдителни и че ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО", каза Рюте, цитиран от Ройтерс.

Полското МВнР привика руския шарже д'афер

Полският президент свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност. Ще бъде ли активиран чл.5?