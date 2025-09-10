Съжалява за случилото се: Никола Бургазлиев, който помете пет души с АТВ

След като Окръжната прокуратура в Бургас предяви ново, по-тежко обвинение спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като помете петима души с АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август, днес той беше изведен от следствения арест и доведен от Съдебната палата в Бургас, за да се запознае с прецизираното обвинение, предаде БТА. Пред журналисти той коментира единствено, че съжалява за случилото се.

Припомняме, че вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на 4-годишния Мартин, който също пострада сериозно и бе транспортирано с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души. ОЩЕ: "Няма експертиза за АТВ-то": Адвокатът на Никола Бургазлиев опроверга прокуратурата

Новото обвинение

Случаят е определен като особено тежък, а престъплението – причиняване на смърт и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, е извършено при евентуален умисъл след употребата на марихуана, сочи новата правна квалификация.

Защитникът му адвокат Галина Колева разясни, че на този етап се касае за работно обвинение, което може да бъде променено отново, ако назначената автотехническа експертиза покаже, че е имало проблем с управляваното от Бургазлиев АТВ. Колева добави, че защитата ще оспорва резултатите от токсикологичната експертиза, според която в кръвта на обвиняемия са открити следи от упойващи вещества.

“Никола отрича да е употребявал канабис. Ще поискаме втората контролна проба да бъде изследвана в друга лицензирана лаборатория“, каза адв. Галина Колева.

Обяснението на адвоката се наложи след като вчера следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба разясни, че са обследвани всички компоненти на машината. Първоначалният оглед е показал, че по нея не е имало технически проблеми. По думите на Маринов до края на седмицата трябва да бъдат готови окончателните резултати от назначената автотехническата експертиза. ОЩЕ: След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко