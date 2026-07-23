Заради неравности в асфалта: Мотоциклетист е с опасност за живота

Мотоциклетист е с опасност за живота, след като паднал от мотора си заради неравности по пътя, съобщават от ОДМВР-Бургас. На 22.07.т.г. около 19.32 ч. на ул. “Тинтява“ в Каблешково при движение по мокра пътна настилка с видими неравности (дупки и фрезован асфалт с образувана купчина от същия материал), Още: Сблъсък между двама мотоциклетисти, единият е с опасност за живота самостоятелно катастрофира, преминавайки през същата купчина, мотоциклет “Ямаха“, нерегистриран по надлежния ред, управляван от неправоспособен 17 годишен бургазлия, който с фрактури в областта на главата и контузия на белия дроб, с опасност за живота, е настанен за лечение в отделение “Реанимация“към УМБАЛ - Бургас. Още: АПИ: Изкърпването на дупките по пътищата със студена асфалтова смес е аварийно и временно решение

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