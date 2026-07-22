"Имат 10 дни да се изнесат": Радев изгони Пеевски от централата му и я върна на НАП (ВИДЕО)

Кабинетът "Радев" е взел решение да изгони санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и неговата партия от централата му на "Врабча" 23 и да я върне на НАП. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков по време на брифинг в Министерски съвет. "В 10-дневен срок областният управител трябва да я предаде за управление на НАП. Нашата идея е не да ги оставяме на улицата, а да ползваме тази сграда. Тя е доста непропорционално голяма за ДПС", каза Шишков.

Той отбеляза, че сградата се връща на НАП, защото трябва да се създадат условия бюджетът да бъде увеличен.

Шишков посочи, че правителството работи по коренно различен начин и подчерта, че работещата администрация и работещата държава би трябвало да бъде по-силна от политическите задкулисия, наследени във времето назад.

"Мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и те да допринасят за развитието на държавата и администрацията да работи в полза на държавата това е един нормален подход", смята Шишков.

Ще останат ли ДПС на улицата?

На този въпрос Шишков посочи, че това зависи и от самите тях, и от разговорите, които тепърва ще предстоят.

"При едно съвсем логично обсоятелство и едни нормални преговори, се надявам да се намери решение", каза още Шишков.

Припомняме, че в края на 2024 година "ДПС - Ново начало" се преместиха на ул. "Врабча" №23, като от там бяха изгонени държавни структури на Националната агенция по приходите (НАП), Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и Българската агенция за инвестиции (БАИ) от същата сграда. По-късно стана ясно, че това е струвало над милион лева. ОЩЕ: Милиони за преместване: Новият партиен дом на Пеевски на "Врабча 23" ни е струвал скъпо